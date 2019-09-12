ФСБ предупредила об угрозе применения беспилотников террористами

Российские и иностранные спецслужбы отмечают нарастание угрозы применения беспилотных летательных аппаратов террористами, заявил первый заместитель директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России генерал армии Сергей Смирнов журналистам после прошедшего под его председательством в Петербурге заседания совета региональной антитеррористической структуры ШОС.

«Поступающая в компетентные органы Российской Федерации информация свидетельствует о нарастании угроз, связанных с применением членами международных террористических организаций беспилотных летательных аппаратов. Наибольшую опасность при этом представляют угрозы совершения терактов путем размещения на них самодельных взрывных устройств либо распыления с их помощью отравляющих веществ»,— сообщил господин Смирнов (цитата по ТАСС).

Он добавил, что сотрудничество спецслужб РФ с компетентными органами других стран демонстрирует, что «в настоящее время иностранные партнеры ряда государств уделяют повышенное внимание вопросам противодействия использованию беспилотников в террористических целях».

«В этой связи мы предложили начать обмен опытом в данной сфере, и инициатива была всеми поддержана. На основе обобщения и анализа опыта компетентных органов стран нашей организации (Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.— “Ъ”) планируем выйти на утверждение совместных мер взаимодействия по противодействию и нейтрализации данной угрозы»,— сказал первый замдиректора ФСБ.

11 сентября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий ФСБ, Федеральной службе охраны, Службе внешней разведки, Росгвардии и МВД сбивать незаконно используемые дроны, а также при необходимости идентифицировать человека, управляющего беспилотником.

О методах борьбы с нелегальными беспилотниками в Москве — в публикации “Ъ FM”.