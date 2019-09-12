В МО «Гавань» утвердили итоги выборов, на которых победили оппозиционеры

Избирательная комиссия МО «Гавань» в Василеостровском районе Петербурга утвердила результаты выборов муниципальных депутатов 8 сентября. Согласно документу (есть в распоряжении “Ъ-СПб”), семь мандатов из десяти в этом муниципалитете получили представители «Справедливой России» — Нэлли Вавилина, Сергей Кузин, Олеся Кощеева, Виталий Огородников, Артем Журавлев, Елена Узкая и Ольга Фаттуш. Остальные три места достались кандидатам от «Единой России» — Александру Григорьеву (сыну председателя комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга), а также Юлии Полозовой и Анастасии Дивиной.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам голосования представители оппозиционных партий («Справедливой России», «Яблока» и сторонники Алексея Навального) получили на Васильевском острове половину муниципальных мандатов.

Также “Ъ-СПб” писал, что оппозиция официально одержала победу в двух муниципалитетах Центрального района — МО «Смольнинское» и МО «Владимирский округ».