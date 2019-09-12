Назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками полиции Москвы

Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве стал генерал-майор полиции Андрей Янишевский, говорится в сообщении ведомства. Его предшественник, генерал-майор полиции Юрий Девяткин, был уволен после задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.

Господин Янишевский начал службу в полиции в 1983 году. С 1990 года по сентябрь 2019 года работал на различных руководящих должностях — от заместителя начальника отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности УВД Москворецкого райисполкома города Москвы до начальника Санкт-Петербургского суворовского военного училища МВД России.

Напомним, журналист отдела расследований «Медузы» был задержан в Москве 6 июня. Он был обвинен в попытке сбыта наркотиков. Господин Голунов все обвинения отрицал и говорил, что запрещенные препараты были ему подкинуты в ходе обысков. Суд отправил его под домашний арест. Дело получило широкий общественный резонанс: по всей стране прошли массовые акции в поддержку Ивана Голунова. Позже обвинения с журналиста были сняты.

О том, какие последствия имело дело Голунова для правоохранительной системы в целом, читайте в материале “Ъ”.