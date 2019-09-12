Superjob: каждый десятый россиянин врет при попытке отпроситься с работы

Порядка 10% сотрудников скрывают истинную причину, по которой отпрашиваются с работы, говорится в данных опроса сервиса Superjob. Самой частой причиной отпроситься с работы является поход к врачу (20%). 13% сотрудников не отпрашиваются с работы, выстраивая свое расписание так, чтобы решать проблемы в нерабочее время.

Для решения вопросов, связанных с детьми,— посещение утренника в детсаду, родительское собрание или выпускной, отпрашивался каждый десятый сотрудник, сообщает Superjob. По семейным обстоятельствам отпрашивались 5% опрошенных, столько же — для решения вопросов с документами (получение загранпаспорта, подача налоговой декларации, оформление сделок с недвижимостью). На похороны близких отпрашивались 3%.

В обмане руководства, отпрашиваясь с работы, чаще признавались мужчины (11% и 8% соответственно). Молодежь скрывает истинные причины своего отсутствия чаще старших коллег: 12% среди респондентов до 24 лет и 8% среди опрошенных старше 45 лет.

Опрос проведен 22 августа — 8 сентября по всей России. В опросе участвовало 2,6 тыс. респондентов.

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