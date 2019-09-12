СМИ: Гендиректор ТГК-1 Алексей Барвинок может уйти в отставку на следующей неделе

Во вторник, 17 сентября, состоится заседание совета директоров ПАО «ТГК-1», на котором может быть рассмотрен вопрос о прекращении полномочий членов правления и об отставке генерального директора компании Алексея Барвинка. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Напомним, ранее сменился топ-менеджер в дочерней компании ТГК-1 — АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Вместо ушедшего в отставку Игоря Стренадко (перешел на должность главного инженера ГУП «ТЭК СПб») пост гендиректора занял Антон Свиридов.