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СМИ: Гендиректор ТГК-1 Алексей Барвинок может уйти в отставку на следующей неделе

Во вторник, 17 сентября, состоится заседание совета директоров ПАО «ТГК-1», на котором может быть рассмотрен вопрос о прекращении полномочий членов правления и об отставке генерального директора компании Алексея Барвинка. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Напомним, ранее сменился топ-менеджер в дочерней компании ТГК-1 — АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Вместо ушедшего в отставку Игоря Стренадко (перешел на должность главного инженера ГУП «ТЭК СПб») пост гендиректора занял Антон Свиридов.

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