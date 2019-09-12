12 сентября, четверг
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Помощник президента России Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ   |  купить фото

Ушаков не стал комментировать информацию о «ценном агенте» Смоленкове

Помощник президента РФ Юрий Ушаков не стал комментировать ситуацию с предполагаемым «ценным агентом» ЦРУ Олегом Смоленковым. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что господин Смоленков действительно несколько лет работал в администрации президента и был уволен.

«Комментариев нет»,— сказал господин Ушаков в ответ на вопросы журналистов, касающиеся господина Смоленкова, в том числе был ли он с ним знаком (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, телеканал CNN, а затем газета The New York Times со ссылками на источники сообщили, что США в 2017 году вывезли из России информатора, близкого к российским властям, который был завербован и стал для Вашингтона «самым ценным» осведомителем. По информации некоторых СМИ и Telegram-каналов, речь идет о сотруднике администрации президента Олеге Смоленкове, который в 2017 году уехал с семьей в Черногорию и исчез. Как удалось узнать “Ъ”, мужчина с семьей в последнее время жил в Стаффорде, где в 2018 году они приобрели дом.

СМИ также писали, что господин Смоленков работал главным советником помощника президента Юрия Ушакова и «проявлял чрезмерное любопытство», которое не было похоже на простой интерес. Кроме того, по словам источника газеты «Ведомости», Олег Смоленков «имел доступ к весьма чувствительной информации, включая информацию спецслужб». Господин Песков вчера заверил, что у предполагаемого «ценного агента» ЦРУ не было доступа к данным спецслужб.

Подробнее о господине Смоленкове читайте в материале “Ъ” «Проживший без вести».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя