ВТБ с 1 октября отменит начисление кэшбэка по покупкам за границей

Банк ВТБ с 1 октября отменит начисление кэшбэка при оплате покупок за границей, сообщило РБК со ссылкой на call-центр и пресс-службу банка. ВТБ стал первым из крупных банков России, который отреагировал на снижение в Европе с середины октября межбанковской комиссии для операций по картам Visa и MasterCard, эмитированным за пределами ЕС.

Банк уже уведомил своих VIP-клиентов об изменениях условий программы лояльности. В пресс-службе банка рассказали, что решение касается всей линейки карт ВТБ. Также банк отменил бессрочные бонусы. Теперь они будут сгорать через год после начисления. Если же в течение шести месяцев подряд по картам банка не будет проводиться трансакций или будут отсутствовать операции по бонусному счету, то все бонусы сгорят вне зависимости от пришествия 12 месяцев с момента их зачисления.

Банк отметил, что «по трансграничным операциям (операциям по картам за границей) независимо от страны совершения покупки прекратят начисляться бонусы лояльности», но для оплаты покупок в интернет-магазинах и приложениях в мобильном телефоне кэшбэк будет сохранен.

Подробнее о решении ЕС — в материале “Ъ” «Эквайринг компромисса».