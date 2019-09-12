Суд зарегистрировал еще пять исков к Соболь и Албурову

Симоновский суд Москвы зарегистрировал еще пять исков к незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордуму юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и сотруднику фонда Георгию Албурову. Господин Албуров написал в своем Twitter, что это новые иски — «Московского метрополитена», ГБУ «Автомобильные дороги» и ГУП «Мосгортранс», а также двух индивидуальных предпринимателей.

«Беседы по трем искам назначены на 13 сентября»,— сообщили «РИА Новости» в суде. Даты по еще двум искам индивидуальных предпринимателей пока не определены.

Напомним, ГУП «Мосгортранс» 10 сентября выиграло суд против организаторов акции протеста 27 июля в центре Москвы. По мнению представителей «Мосгортранса», несанкционированная акция протеста привела к убыткам из-за простоя транспорта. Накануне Коптевский суд Москвы отложил рассмотрение иска ГБУ «Автомобильные дороги» к организаторам акции 27 июля на сумму более 11,5 млн рублей на 1 октября.

Ответчиками по искам проходят оппозиционеры: Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов. Они не признавали требований истца и просили прекратить производство, так как события рассматриваются в рамках уголовного дела о «массовых беспорядках». В «Мосгортрансе» ранее сообщали, что если не подавать иски из-за сбоев движения, то отвечать за это будут водители и их руководители.

Напомним, на акции протеста 27 июля задержали, по разным данным, от 1,1 тыс. до 1,3 тыс. человек. После этого Следственный комитет возбудил уголовные дела. Несколько человек приговорили к реальным срокам по обвинению в применении насилия к представителям власти.

Вместе с тем правозащитники обращают внимание, что за 30 дней Следственный комитет не возбудил ни одного дела против полицейских, которые применяли силу к участникам акции и прохожим.

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