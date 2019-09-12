У сотрудников штаба Навального в Петербурге проходят обыски

С раннего утра 12 сентября в домах сотрудников штаба Алексея Навального в Петербурге проходят обыски. В частности, о том, что правоохранители пытаются проникнуть в его квартиру, около 6 утра сообщил координатор штаба Александр Шуршев.

Домой ломится полиция — Александр Шуршев (@Shurshev) 12 сентября 2019 г.

Одновременно с этим полиция пришла по адресу регистрации кандидата в муниципальные депутаты Даниила Кена и замначальника штаба Навального Ольги Гусевой.

По данным «Ъ», подобные мероприятия проходят в квартирах и офисах соратников оппозиционного политика более чем в десяти регионах России.