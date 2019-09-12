Обыски проходят в штабах Алексея Навального по Сибири

Правоохранительные органы проводят обыски в региональных штабах оппозиционера Алексея Навального по всей России, в том числе и в городах Сибири, сообщил бывший глава предвыборного штаба господина Навального Леонид Волков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным Леонида Волкова, всего следственные действия проводятся в 39 городах. В частности, как рассказал Леонид Волков, силовики пришли с обысками в штабы в Новосибирске, Барнауле, Иркутске, Кемерово, Красноярске, Томске и Омске. По словам главы международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, речь идет не только о сотрудниках Фонда борьбы с коррупцией и штабов Алексея Навального, указал глава «Агоры», но и об активистах движения «Голос». «В общей сложности более 100 одновременных обысков по стране»,— написал Павел Чиков в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что утром 12 сентября начались обыски в штабе бывшего кандидата в мэры Новосибирска и координатора регионального штаба Алексея Навального Сергея Бойко, а также в его квартире. В минувшее воскресенье он занял второе место на выборах главы города, уступив коммунисту Анатолию Локотю (50,25%).

Во вторник обыски в региональных штабах Алексея Навального прошли в Перми, Самаре, Саранске, Уфе и Челябинске. Как писал “Ъ”, следственные действия проходят в рамках уголовного дела об отмывании денег сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на сумму около 1 млрд руб. По мнению следователей, средства были приобретены преступным путем.

Илья Галагуз