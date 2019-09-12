Новый губернатор Сахалинской области назначил Карасина сенатором от региона

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко назначил бывшего заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина сенатором от региона, говорится в сообщении на сайте сахалинского правительства. Это первый указ господина Лимаренко на посту губернатора.

«Сделаю все, чтобы Сахалин и Курилы стали мощной визитной карточкой всей России»,— заявил господин Карасин (цитата по «РИА Новости»).

Прежний представитель от Сахалинской области Дмитрий Мезенцев, занимавший эту должность с 2015 года, в мае 2019 года был назначен послом России в Белоруссии.

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Напомним, Григорий Карасин курировал в Министерстве иностранных дел работу со странами СНГ. Он также занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате МИДа и за рубежом (Сенегал, Австралия, Великобритания). В августе господин Карасин был вынужден покинуть госслужбу, так как достиг предельного возраста, разрешенного законом,— 70 лет.

Подробнее о выдвижении Григория Карасина на пост сенатора читайте в публикации “Ъ”.

Об изменениях в составе Совета федерации после прошедших выборов, читайте в публикации “Ъ”.