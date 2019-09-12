Обыски проходят в штабе бывшего кандидата в мэры Новосибирска

В штабе бывшего кандидата в мэры Новосибирска Сергея Бойко проходят обыски, сообщили представили штаба. Господин Бойко является координатором регионального штаба оппозиционера Алексея Навального. По данным представителей штаба, обыски также проходят в квартире Сергея Бойко. «Какие-то люди выламывают двери в квартиру»,— написал господин Бойко в своем микроблоге полчаса назад.

Во вторник обыски в региональных штабах Алексея Навального прошли в Перми, Самаре, Саранске, Уфе и Челябинске. Как ранее сообщал “Ъ”, следственные действия проводятся в рамках уголовного дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. Дело было возбуждено в начале августа Следственным комитетом России. По версии следствия, ФБК и его сотрудники в период с 2016 по 2018 годы получили около 1 млрд руб. в иностранной валюте. По мнению следователей, средства были приобретены преступным путем.

8 сентября 2019 года на выборах мэра Новосибирска Сергей Бойко набрал 18,56% голосов, заняв второе место после коммуниста Анатолия Локотя (50,25%).

Оксана Павлова