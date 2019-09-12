Инвесторы и РФПИ закрыли сделку по вложениям в онлайн-кинотеатр Ivi

Консорциум инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ)и Mubadala Investment Company (ОАЭ) закрыл сделку по вложениям в онлайн-кинотеатр Ivi, сообщил ТАСС генеральный директор сервиса Олег Туманов. Сумма инвестиций — $40 млн.

«Поддержка наших текущих акционеров и новые инвестиции от консорциума инвесторов во главе с РФПИ и Mubadala позволят улучшить контентное предложение для нашей аудитории, в том числе за счет увеличения объемов производства собственного уникального контента»,— сказал господин Туманов.

По данным источника РБК, в консорциум инвесторов в частности вошли Baring Vostok, Flashpoint VC, RTP Global и Winter Capital. Крупнейшим совладельцем онлайн-кинотеатра остались структуры Baring Vostok.

Напомним, по итогам 2018 года выручка ivi.ru по МСФО увеличилась на 62% и достигла 3,94 млрд руб. В денежном выражении компания увеличила свою долю с 32% до 36% и сохранила лидерские позиции на рынке.

Об успехах ivi.ru читайте в интервью “Ъ” с гендиректором видеосервиса Олегом Тумановым.