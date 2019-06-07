РФПИ и другие инвесторы вложат в ivi до $40 млн

Kонсорциум инвесторов вложит около $40 млн в развитие российского онлайн-кинотеатра ivi. В числе инвесторов — Mubadala Investment Company (ОАЭ), Baring Vostok Private Equity Fund IV, Flashpoint VC, RTP Global, Winter Capital и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Сделку планируют закрыть до конца июля, сообщает пресс-служба РФПИ. Инвестиции направят на увеличение темпов роста бизнеса и укрепление положения компании на рынке онлайн-кинотеатров, добавили в пресс-службе.

Напомним, по итогам 2018 года выручка ivi.ru по МСФО увеличилась на 62% и достигла 3,94 млрд руб. В денежном выражении компания увеличила свою долю с 32% до 36% и сохранила лидерские позиции на рынке.

Об успехах ivi.ru читайте в интервью “Ъ” с гендиректором видеосервиса Олегом Тумановым.