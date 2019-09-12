Миллиардер Гапонцев и США заключили мировое соглашение по иску о «кремлевском докладе»

Российский предприниматель Валентин Гапонцев подписал мировое соглашение с американскими властями по иску о включении в «кремлевский доклад». «Стороны подписали мировое соглашение, датированное 11 сентября 2019 года»,— говорится в их совместном ходатайстве (цитата по ТАСС). Теперь они просят закрыть дело.

Валентин Гапонцев — основатель и совладелец производителя волоконных лазеров большой мощности IPG Photonics, компания контролирует около 80% этого рынка. Он с конца 1990-х годов живет в США и является американским гражданином. Бизнесмен занимает 39-ю строчку в списке Forbes с состоянием $3 млрд.

В декабре 2018 года Валентин Гапонцев пожаловался в суд на включение его в «кремлевский доклад», опубликованный Минфином США. Бизнесмен заявил, что министр финансов США Стивен Мнучин не провел «серьезное расследование», а «фактически перепечатал список российских миллиардеров, опубликованный в журнале Forbes». Он утверждал, что эта ситуация нанесла ему серьезный репутационный ущерб и это осложнила работу с клиентами и с финансовыми институтами. В ходе разбирательства сторонам удалось достичь договоренности по иску.

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О том, как миллиардер добился исключения из списка Минфина США, читайте в материале “Ъ FM”.