Гапонцев и США достигли договоренности для заключения «мировой» по иску о «кремлевском докладе»

Министерство юстиций США и миллиардер Валентин Гапонцев достигли договоренности, которая поможет заключить мировое соглашение по иску о попадании в так называемый «кремлевский доклад», свидетельствуют документ из электронной базы данных судебной системы США. «При посредничестве судьи Харви стороны достигли принципиального соглашения, которое обеспечит возможность для урегулирования судебной жалобы. Стороны готовят соответствующую документацию и добиваются официального одобрения»,— говорится в документе.

В декабре прошлого года господин Гапонцев решил оспорить включение его в «кремлевский доклад», опубликованный Минфином США в начале 2018 года. Бизнесмен заявил, что министр финансов США Стивен Мнучин не провел «серьезное расследование», а «фактически перепечатал список российских миллиардеров, опубликованный в журнале Forbes». Он утверждал, что понес значительный репутационный ущерб и это осложнило работу и с клиентами, и с фининститутами.

Кто вошел в «кремлевский доклад» Читать далее

Господин Гапонцев — основатель и совладелец производителя волоконных лазеров большой мощности IPG Photonics, компания контролирует около 80% этого рынка. Он с конца 1990-х годов живет в США и является американским гражданином. Бизнесмен занимает 39-ю строчку в списке Forbes с состоянием $3 млрд.