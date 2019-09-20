Расписание недели

балет
VIII Международный фестиваль балета в Кремле
Государственный Кремлевский дворец 20–25 сентября
В начале сезона, пока остальные труппы только раскачиваются, Кремлевский балет показывает свои редакции основных классических балетов с премьерами и примами иноземных трупп в главных ролях. На сей раз в афише знаменитости чередуются с юными, нам пока не известными дарованиями. Так, Китри в «Дон Кихоте» (21 сентября) станцует балерина из Сан-Франциско Саша Мухамедов, дочь Ирека Мухамедова, главного Спартака Большого театра эпохи развала советской империи. Ее партнером будет кубинец Луис Давид Валье Понсе, успешно совмещающий работу на коммунистическом Острове свободы и буржуазном Лазурном берегу. Берлинская прима и мировая звезда Полина Семионова станцует крестьяночку Жизель с графом Альбертом из Нидерландов — Даниэлем Камарго (24 сентября). Прелюбопытным будет «Лебединое озеро» (25 сентября) с английской Одеттой — примой Ковент-Гардена Ясмин Нагди, в этом году номинированной британскими критиками как «лучшая балерина сезона». Ее Зигфридом будет красавец мексиканец Исаак Эрнандес, представляющий Английский национальный балет. «Баядерку» (20 сентября) станцует пара из Ла Скалы Мартина Ардуино — Марко Агостино, «Щелкунчик» (22 сентября) — солисты из Мюнхена Лаурретта Саммерскалес и Йона Акоста. В сущности, пол-Европы можно увидеть не покидая Москвы.
концерт
Balthazar
Arbat Hall 20 сентября, 20.00
В Москву собираются Balthazar, которых именуют главной инди-группой Бельгии. Вопрос: а кто тогда dEUS? Но dEUS не выпускали альбомов уже семь лет, а Balthazar только что выпустили пластинку «Fever», которая заняла первое место в домашних чартах (в Бельгии она уже заработала золотой статус) и неплохо котируется в Европе. Отечественные комментаторы утверждают, что в «Fever» Balthazar «нашли формулу идеальной поп-музыки».
фестиваль
Гаврош
20 — 29 сентября
На главный столичный фестиваль театра для детей в этом году приглашены спектакли из Голландии. Голландский детский театр все еще придерживается очень традиционных принципов, так что почти от любого спектакля можно ждать и хорошей актерской работы, и простой и понятной истории.
фильм
Достучаться до небес
Кинотеатр «Космос» 21 сентября, 19.30
В 1997 году фильм немецкого режиссера Томаса Яна «Достучаться до небес» участвовал в конкурсной программе ММКФ, где получил приз за лучшую мужскую роль, обладателем которой стал Тиль Швайгер (актер значится еще и соавтором сценария). Фильм о двух неизлечимо больных приятелях, решивших угнать автомобиль босса мафии, чтобы впервые в жизни увидеть море, стал хитом видеопроката, и сегодня эта скромная по своим художественным достоинствам лента занимает 12-е место в топ-250 фильмов по версии пользователей портала «Кинопоиск».
фестиваль
Амфест
Кинотеатр «Каро 11 Октябрь» 24 сентября — 27 октября
Традиционный смотр новейшего американского кинематографа, в рамках которого в течение месяца состоятся российские премьеры фильмов-участников главных кинофестивалей, среди которых картина Йоргоса Лантимоса «Nimic», «Прощание» Лулу Ван и «Звук тишины» Майкла Тибурски из конкурса «Сандэнса», «Арахисовый сокол» с Шайей Лабафом и Дакотой Джонсон, комедия Джейсона Уайнера «Ода радости» с Мартином Фриманом и режиссерский дебют любимого актера Кевина Смита Джейсона Мьюза «Системное безумие». Специальным гостем фестиваля станет Абель Феррара, который представит свой новый фильм «Томас», мировая премьера которого прошла в Канне.
выставка
Варвара Родченко. Мимошедшее время
Мультимедиа Арт Музей до 24 ноября
Дочери Александра Родченко и Варвары Степановой досталось наследство с обременением — хранить память о родителях в годы принудительного забвения, когда их имена оказались вычеркнуты из истории советской культуры вместе с именами других героев авангарда. Собственное книжное и фотографическое творчество отходило на второй план перед важностью этой миссии. Мультимедиа Арт Музей почтит память своего ангела-хранителя, возвращая Варвару Родченко (1925–2019) в поле искусства.
спектакль
Москва — Петушки
Театральный центр «На Страстном» 24 сентября, 19.00
«Мастерская» под руководством Григория Козлова, один из самых интересных театров Петербурга, покажет в Москве пять спектаклей за шесть дней, в том числе и спектакли самого худрука. «Москва — Петушки» — спектакль, в котором Веничка за время своего путешествия встречается со всей великой русской культурой, заполоняющей электричку Москва — Петушки по мере алкоголизации главного героя. Все это разыграно силами двух замечательных актеров, Евгения Перевалова и Алены Артемовой, которые совершенно заслуженно числятся не просто исполнителями, но и соавторами спектакля.
концерт
Bexey
«Бумажная фабрика» 25 сентября, 20.00
В Москву едет друг покойного Лил Пипа Бекси Свон. Другими словами, если вы поклонник юных рэперов с татуированными лицами, бельмами-линзами и золотыми фиксами, идти надо не откладывая — мало ли что. Бекси начал серьезно практиковать речитатив в 2010 году, сейчас ему 23, то есть он уже продержался в индустрии, как и на этом свете, достаточно долго для рэпера новой генерации. В Москве Бекси покажет все свои главные треки, включая те, что были записаны с Лил Пипом и здравствующим ныне Гостмейном.
фильм
Иванов
с 26 сентября
Главный герой фильма, снятого в домайданном Киеве,— топ-менеджер российской инвестиционной компании Иванов, скрывающийся на Украине от преследования силовиков. В Киеве Иванов со своим другом и бизнес-партнером ходит по ночным клубам и галереям современного искусства и готовит сделку по покупке судоферви у местного афериста. «Иванова» снял предприниматель Дмитрий Фалькович. Полтора года назад мировая премьера «Иванова» состоялась на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске, с тех пор он успел стать любимцем кинокритиков, а за его прокат в итоге взялся синефильский журнал Cineticle. Тем временем дебютант Фалькович, вдохновившись успехом, готовит к выпуску вторую часть фильма.
фильм
Герой
с 26 сентября
Шпионский боевик Карена Оганесяна по сценарию Николая Куликова («Движение вверх») с Александром Петровым и Светланой Ходченковой, играющими выпускников секретной школы внешней разведки, на долгие годы забытых в Европе и внезапно оказавшихся втянутыми в шпионскую игру, смысл которой им предстоит разгадать, чтобы выжить. За старшее поколение отдуваются Владимир Машков и Константин Лавроненко.
фильм
После свадьбы
с 26 сентября
Ремейк одноименного датского фильма Сюзанны Бир, номинированного в 2007 году на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Американец Барт Фрейндлих заменил в сюжете мужские партии женскими, взяв на главные роли свою жену Джулианну Мур и Мишель Уильямс. Директриса приюта для сирот в Индии Изабель (Уильямс) прилетает в Нью-Йорк для встречи с меценаткой (Мур). Перед тем как пожертвовать крупную сумму денег приюту, та приглашает Изабель на свадьбу своей дочери, где оказывается, что героини знакомы куда ближе, чем им хотелось бы.
опера
Сказка о царе Салтане
Большой театр 26 сентября, 19.00
Режиссер Алексей Франдетти, чрезвычайно успешный в «легких» жанрах, то есть в мюзикле и оперетте, в этом сезоне завершает уже вторую большую оперную постановку. Только что в Екатеринбурге сыграли «Риголетто» в его постановке, теперь вот Римский-Корсаков в Большом театре. Сравнения с недавним парижским «Салтаном» в постановке Дмитрия Чернякова неизбежны, и можно предположить, что Франдетти много внимания и постановочной фантазии уделил волшебной, фантастической сторона истории, так что будет нам и остров Буян, и город Леденец. За дирижерским пультом — музыкальный руководитель Большого Туган Сохиев.
фильм
К звездам
с 26 сентября
Фильм Джеймса Грея с Брэдом Питтом в главной роли. В новом фильме, премьера которого состоялась в конкурсе Венецианского фестиваля, режиссер продолжает исследовать вечный конфликт отцов и детей — теперь в условиях открытого космоса.
фильм
Боже мой!
с 26 сентября
Новый фильм Арно Деплешена, в котором режиссер реконструирует реальное расследование убийства старушки, некогда произошедшее в его родном Рубе. Ни аллюзии на Достоевского, ни мастерство главных актеров фильма Рошди Зема и Леа Сейду не помогли этому эпизоду из криминальной хроники стать художественным высказыванием.
Подробнее — Михаил Трофименков
фильм
С любовью, Антоша
с 26 сентября
Байопик погибшего в 27 лет актера Антона Ельчина. Основанный на интервью с родными и близкими, отрывках фильмов с его участием, дневниках, письмах и любительских видео, этот фильм приближается к герою на такое близкое расстояние, с которого его невозможно не полюбить
Подробнее — Ксения Рождественская
выставка
Звезды мирового балета в объективе легендарного Сержа Лидо. 1930–1980-е годы
Мультимедиа Арт Музей до 17 ноября
Серж Лифарь, Вацлав и Бронислава Нижинские, Леонид Мясин, Борис Кохно, Марта Грэм, Марго Фонтейн, Рудольф Нуреев, Ролан Пети, Морис Бежар, Пина Бауш, Майя Плисецкая, Михаил Барышников и другие небожители — как ни странно, это первая выставка Сержа Лидо (Сергей Лидов), одного из самых знаменитых балетных фотографов XX века, на его родине, которая, как известно, в области балета впереди планеты всей. Придворный портретист Сергея Лифаря на протяжении полувека, официальный фотограф балета маркиза де Куэваса, друг и лучший портретист Жана Кокто, официальный фотограф Каннского фестиваля и прочая, и прочая. Все снимки, выставленные в Москве, происходят из коллекции друга Сержа Лидо, итальянского фотографа Пьера Паоло Косса, и сопровождаются его подробными комментариями.
выставка
Хуан Геновес. Толпы
Московский музей современного искусства на Гоголевском бульваре до 13 октября
Патриарх испанской живописи и ветеран художественной оппозиции режиму Франко, почти что 90-летний Хуан Геновес переживает вторую молодость и актуальность, связанную с последними достижениями малой гражданской авиации. Только рассмотрев себя как следует на снимках, сделанных с дронов, благодарное человечество с изумлением поняло, что напоминающие такие снимки картины с человеческими муравейниками, увиденными глазом орла, Геновес писал в те годы, когда о дронах не мечтали даже писатели-фантасты.
выставка
Евгений Умнов. Избранное
Мультимедиа Арт Музей до 20 октября
Как и Серж Лидо, Евгений Умнов снимал Майю Плисецкую и Марлен Дитрих, но, так сказать, в другом ракурсе. Вначале сотрудник ВОКСа (Всесоюзное общество культурной связи с заграницей), печатавшийся в журнале «СССР на стройке», затем штатный фотокор «Огонька», он находил идеологически правильную точку зрения для любого явления советской действительности. Впрочем, на выставке в МАММ обещают показать не то, что прошло цензурные фильтры советской печати, а никогда не публиковавшиеся снимки из архива фотографа.