Расписание недели

Фото: Виктор Васильев, Коммерсантъ

балет

VIII Международный фестиваль балета в Кремле

Государственный Кремлевский дворец

В начале сезона, пока остальные труппы только раскачиваются, Кремлевский балет показывает свои редакции основных классических балетов с премьерами и примами иноземных трупп в главных ролях. На сей раз в афише знаменитости чередуются с юными, нам пока не известными дарованиями. Так, Китри в «Дон Кихоте» (21 сентября) станцует балерина из Сан-Франциско Саша Мухамедов, дочь Ирека Мухамедова, главного Спартака Большого театра эпохи развала советской империи. Ее партнером будет кубинец Луис Давид Валье Понсе, успешно совмещающий работу на коммунистическом Острове свободы и буржуазном Лазурном берегу. Берлинская прима и мировая звезда Полина Семионова станцует крестьяночку Жизель с графом Альбертом из Нидерландов — Даниэлем Камарго (24 сентября). Прелюбопытным будет «Лебединое озеро» (25 сентября) с английской Одеттой — примой Ковент-Гардена Ясмин Нагди, в этом году номинированной британскими критиками как «лучшая балерина сезона». Ее Зигфридом будет красавец мексиканец Исаак Эрнандес, представляющий Английский национальный балет. «Баядерку» (20 сентября) станцует пара из Ла Скалы Мартина Ардуино — Марко Агостино, «Щелкунчик» (22 сентября) — солисты из Мюнхена Лаурретта Саммерскалес и Йона Акоста. В сущности, пол-Европы можно увидеть не покидая Москвы.

Фото: Frank Hoensch/Redferns/GettyImages.ru

концерт

Balthazar

Arbat Hall

В Москву собираются Balthazar, которых именуют главной инди-группой Бельгии. Вопрос: а кто тогда dEUS? Но dEUS не выпускали альбомов уже семь лет, а Balthazar только что выпустили пластинку «Fever», которая заняла первое место в домашних чартах (в Бельгии она уже заработала золотой статус) и неплохо котируется в Европе. Отечественные комментаторы утверждают, что в «Fever» Balthazar «нашли формулу идеальной поп-музыки».

Фото: Michael Potts

фестиваль

Гаврош

На главный столичный фестиваль театра для детей в этом году приглашены спектакли из Голландии. Голландский детский театр все еще придерживается очень традиционных принципов, так что почти от любого спектакля можно ждать и хорошей актерской работы, и простой и понятной истории.

Подробнее — Ольга Федянина

Фото: Buena Vista International Film Production

фильм

Достучаться до небес

Кинотеатр «Космос»

В 1997 году фильм немецкого режиссера Томаса Яна «Достучаться до небес» участвовал в конкурсной программе ММКФ, где получил приз за лучшую мужскую роль, обладателем которой стал Тиль Швайгер (актер значится еще и соавтором сценария). Фильм о двух неизлечимо больных приятелях, решивших угнать автомобиль босса мафии, чтобы впервые в жизни увидеть море, стал хитом видеопроката, и сегодня эта скромная по своим художественным достоинствам лента занимает 12-е место в топ-250 фильмов по версии пользователей портала «Кинопоиск».

Фото: Vivo Film

фестиваль

Амфест

Кинотеатр «Каро 11 Октябрь»

Традиционный смотр новейшего американского кинематографа, в рамках которого в течение месяца состоятся российские премьеры фильмов-участников главных кинофестивалей, среди которых картина Йоргоса Лантимоса «Nimic», «Прощание» Лулу Ван и «Звук тишины» Майкла Тибурски из конкурса «Сандэнса», «Арахисовый сокол» с Шайей Лабафом и Дакотой Джонсон, комедия Джейсона Уайнера «Ода радости» с Мартином Фриманом и режиссерский дебют любимого актера Кевина Смита Джейсона Мьюза «Системное безумие». Специальным гостем фестиваля станет Абель Феррара, который представит свой новый фильм «Томас», мировая премьера которого прошла в Канне.

Фото: Варвара Родченко /предоставлено MMAM

выставка

Варвара Родченко. Мимошедшее время

Мультимедиа Арт Музей

Дочери Александра Родченко и Варвары Степановой досталось наследство с обременением — хранить память о родителях в годы принудительного забвения, когда их имена оказались вычеркнуты из истории советской культуры вместе с именами других героев авангарда. Собственное книжное и фотографическое творчество отходило на второй план перед важностью этой миссии. Мультимедиа Арт Музей почтит память своего ангела-хранителя, возвращая Варвару Родченко (1925–2019) в поле искусства.

Фото: предоставлено пресс-службой театра

спектакль

Москва — Петушки

Театральный центр «На Страстном»

«Мастерская» под руководством Григория Козлова, один из самых интересных театров Петербурга, покажет в Москве пять спектаклей за шесть дней, в том числе и спектакли самого худрука. «Москва — Петушки» — спектакль, в котором Веничка за время своего путешествия встречается со всей великой русской культурой, заполоняющей электричку Москва — Петушки по мере алкоголизации главного героя. Все это разыграно силами двух замечательных актеров, Евгения Перевалова и Алены Артемовой, которые совершенно заслуженно числятся не просто исполнителями, но и соавторами спектакля.

концерт

Bexey

«Бумажная фабрика»

В Москву едет друг покойного Лил Пипа Бекси Свон. Другими словами, если вы поклонник юных рэперов с татуированными лицами, бельмами-линзами и золотыми фиксами, идти надо не откладывая — мало ли что. Бекси начал серьезно практиковать речитатив в 2010 году, сейчас ему 23, то есть он уже продержался в индустрии, как и на этом свете, достаточно долго для рэпера новой генерации. В Москве Бекси покажет все свои главные треки, включая те, что были записаны с Лил Пипом и здравствующим ныне Гостмейном.

Фото: Дмитрий Фалькович

фильм

Иванов

Главный герой фильма, снятого в домайданном Киеве,— топ-менеджер российской инвестиционной компании Иванов, скрывающийся на Украине от преследования силовиков. В Киеве Иванов со своим другом и бизнес-партнером ходит по ночным клубам и галереям современного искусства и готовит сделку по покупке судоферви у местного афериста. «Иванова» снял предприниматель Дмитрий Фалькович. Полтора года назад мировая премьера «Иванова» состоялась на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске, с тех пор он успел стать любимцем кинокритиков, а за его прокат в итоге взялся синефильский журнал Cineticle. Тем временем дебютант Фалькович, вдохновившись успехом, готовит к выпуску вторую часть фильма.

Фото: Телеканал «РОССИЯ 1», Карго Фильм

фильм

Герой

Шпионский боевик Карена Оганесяна по сценарию Николая Куликова («Движение вверх») с Александром Петровым и Светланой Ходченковой, играющими выпускников секретной школы внешней разведки, на долгие годы забытых в Европе и внезапно оказавшихся втянутыми в шпионскую игру, смысл которой им предстоит разгадать, чтобы выжить. За старшее поколение отдуваются Владимир Машков и Константин Лавроненко.

Фото: Вольга

фильм

После свадьбы

Ремейк одноименного датского фильма Сюзанны Бир, номинированного в 2007 году на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Американец Барт Фрейндлих заменил в сюжете мужские партии женскими, взяв на главные роли свою жену Джулианну Мур и Мишель Уильямс. Директриса приюта для сирот в Индии Изабель (Уильямс) прилетает в Нью-Йорк для встречи с меценаткой (Мур). Перед тем как пожертвовать крупную сумму денег приюту, та приглашает Изабель на свадьбу своей дочери, где оказывается, что героини знакомы куда ближе, чем им хотелось бы.

Фото: Дамир Юсупов © Большой театр

опера

Сказка о царе Салтане

Большой театр

Режиссер Алексей Франдетти, чрезвычайно успешный в «легких» жанрах, то есть в мюзикле и оперетте, в этом сезоне завершает уже вторую большую оперную постановку. Только что в Екатеринбурге сыграли «Риголетто» в его постановке, теперь вот Римский-Корсаков в Большом театре. Сравнения с недавним парижским «Салтаном» в постановке Дмитрия Чернякова неизбежны, и можно предположить, что Франдетти много внимания и постановочной фантазии уделил волшебной, фантастической сторона истории, так что будет нам и остров Буян, и город Леденец. За дирижерским пультом — музыкальный руководитель Большого Туган Сохиев.

Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ

фильм

К звездам

Фильм Джеймса Грея с Брэдом Питтом в главной роли. В новом фильме, премьера которого состоялась в конкурсе Венецианского фестиваля, режиссер продолжает исследовать вечный конфликт отцов и детей — теперь в условиях открытого космоса.

Подробнее — Василий Степанов

Фото: Russian World Vision

фильм

Боже мой!

Новый фильм Арно Деплешена, в котором режиссер реконструирует реальное расследование убийства старушки, некогда произошедшее в его родном Рубе. Ни аллюзии на Достоевского, ни мастерство главных актеров фильма Рошди Зема и Леа Сейду не помогли этому эпизоду из криминальной хроники стать художественным высказыванием.

Подробнее — Михаил Трофименков

Фото: A-One Films

фильм

С любовью, Антоша

Байопик погибшего в 27 лет актера Антона Ельчина. Основанный на интервью с родными и близкими, отрывках фильмов с его участием, дневниках, письмах и любительских видео, этот фильм приближается к герою на такое близкое расстояние, с которого его невозможно не полюбить

Подробнее — Ксения Рождественская

Фото: Serge Lido/Sipa Press/предоставлено MMAM

выставка

Звезды мирового балета в объективе легендарного Сержа Лидо. 1930–1980-е годы

Мультимедиа Арт Музей

Серж Лифарь, Вацлав и Бронислава Нижинские, Леонид Мясин, Борис Кохно, Марта Грэм, Марго Фонтейн, Рудольф Нуреев, Ролан Пети, Морис Бежар, Пина Бауш, Майя Плисецкая, Михаил Барышников и другие небожители — как ни странно, это первая выставка Сержа Лидо (Сергей Лидов), одного из самых знаменитых балетных фотографов XX века, на его родине, которая, как известно, в области балета впереди планеты всей. Придворный портретист Сергея Лифаря на протяжении полувека, официальный фотограф балета маркиза де Куэваса, друг и лучший портретист Жана Кокто, официальный фотограф Каннского фестиваля и прочая, и прочая. Все снимки, выставленные в Москве, происходят из коллекции друга Сержа Лидо, итальянского фотографа Пьера Паоло Косса, и сопровождаются его подробными комментариями.

Фото: Juan Genoves / предоставлено MMOMA

выставка

Хуан Геновес. Толпы

Московский музей современного искусства на Гоголевском бульваре

Патриарх испанской живописи и ветеран художественной оппозиции режиму Франко, почти что 90-летний Хуан Геновес переживает вторую молодость и актуальность, связанную с последними достижениями малой гражданской авиации. Только рассмотрев себя как следует на снимках, сделанных с дронов, благодарное человечество с изумлением поняло, что напоминающие такие снимки картины с человеческими муравейниками, увиденными глазом орла, Геновес писал в те годы, когда о дронах не мечтали даже писатели-фантасты.

Фото: Евгений Умнов/Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

выставка

Евгений Умнов. Избранное

Мультимедиа Арт Музей

Как и Серж Лидо, Евгений Умнов снимал Майю Плисецкую и Марлен Дитрих, но, так сказать, в другом ракурсе. Вначале сотрудник ВОКСа (Всесоюзное общество культурной связи с заграницей), печатавшийся в журнале «СССР на стройке», затем штатный фотокор «Огонька», он находил идеологически правильную точку зрения для любого явления советской действительности. Впрочем, на выставке в МАММ обещают показать не то, что прошло цензурные фильтры советской печати, а никогда не публиковавшиеся снимки из архива фотографа.