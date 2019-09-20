Посмертная сказка

В прокат выходит «С любовью, Антоша» Гаррета Прайса — байопик погибшего в 27 лет актера Антона Ельчина. Основанный на интервью с родными и близкими, отрывках фильмов с его участием, дневниках, письмах и любительских видео, этот фильм приближается к герою на такое близкое расстояние, с которого его невозможно не полюбить

В фильме «Альфа-дог» 16-летний Антон Ельчин должен был сыграть опьянение, но к тому времени он еще ни разу в жизни не пробовал алкоголь. Чтобы понять, как должен вести себя пьяный человек, Ельчин решил проделать опыт: включил камеру, выпил две чашки текилы и начал следить за собственным состоянием. Как тяжелеют руки, как расплывается фокус, какими размашистыми становятся движения. На следующий день он рассказал об этом опыте родителям: «Мамуля, только не волнуйся».

Это подробное исследование опьянения — один из сильнейших эпизодов документального фильма Гаррета Прайса об Антоне Ельчине, актере, погибшем в 2016 году в возрасте 27 лет, слишком глупо и слишком рано — на него наехал его собственный джип, не поставленный на ручник. Считается, что Ельчин мог бы стать большим актером, может быть, даже уровня Де Ниро или, как минимум, Хита Леджера.

Фото: A-One Films

Из домашнего видео, писем и дневников (их озвучивает Николас Кейдж), воспоминаний коллег и близких возникает не столько актерская биография, сколько история взросления. Первое выступление перед камерой, первый поцелуй, первая любовная драма — и все это время семья остается главным местом силы героя. Родители Антона, фигуристы Виктор и Ирина Ельчины, уехали из Ленинграда в Штаты, когда Антону исполнилось полгода, и посвятили ему свою жизнь. И фильм «С любовью, Антоша» относится к своему герою с материнской гордостью и отцовской нежностью. Это сага о хорошем мальчике, умном, глубоком, неотразимом, и о том, как такие хорошие мальчики становятся трагическими фигурами.

Дрейк Доремус, режиссер романтической драмы «Как сумасшедший», где Ельчин снимался с Фелисити Джонс и Дженнифер Лоренс, сам делать документальный байопик Ельчина не рискнул: слишком близко, слишком больно. И специально позвал в проект дебютанта Гаррета Прайса, который не был лично знаком с Ельчиным и потому, казалось, мог быть объективным. Тем более что родители Антона дали Прайсу и Доремусу, выступившему одним из продюсеров фильма, все материалы и полную свободу действий.

Фото: A-One Films

Но выяснилось, что Ельчин не оставляет надежды на отстраненную объективность ни режиссеру, ни зрителю: он оказывается настолько больше и мощнее своего экранного образа, настолько глубже и интереснее своих самых глубоких ролей, что к финалу фильма зритель тоже вынужден подойти к Антону Ельчину так близко, что ни о какой объективности речи быть не может.

Ельчин участвовал в нескольких десятках картин, снимался с настоящими киномонстрами, от Энтони Хопкинса и Мартина Ландау до Уиллема Дэфо. Прайс отснял более 60 интервью — чьи-то монологи пришлось сократить (Кристофер Пайн говорил два часа подряд, безо всяких вопросов, просто чтобы выговориться), чьи-то вообще не вошли в фильм (например, Сюзан Сарандон и Гленн Клоуз). Но в рассказах тех, кто появляется на экране, он предстает тем, кем, видимо, и был на самом деле,— не столько актером, сколько бета-тестером этого мира.

Фото: A-One Films

Вот он учится плакать для своей первой роли в сериале «Скорая помощь». Вот учится смотреть кино. Учится пить. Учится любить. Вот расстается со своей девушкой и звонит давней подруге, Кристен Стюарт, чтобы попросить прощения за то, что когда-то разбил ей сердце: «Я тогда не понимал, что ты испытала. Сейчас понимаю». Он с одинаковой страстью исследует возможности русского акцента, готовясь к роли Павла Чехова в «Стартреке», и ныряет в ночную жизнь секс-клубов, чтобы создать серию тревожных фотографий в духе «Баллад о сексуальной зависимости» Нан Голдин. Озвучивает «Смурфиков». Зная, что болен муковисцидозом, учится мириться с тем, что вряд ли доживет до 40. Играет блюз для мамули. Пишет на сценарных листах все, что думает о своих персонажах (ни один кинокритик, когда-либо писавший о Ельчине, близко не подошел к такому пониманию кинематографа). Играет в панк-группе. Беспокоится, что начал лысеть, а ведь ему нет еще тридцати. Собирается снимать кино, делает раскадровку.

Лучшее решение Прайса — задействовать домашнее видео, подростковые киноопыты, снятые самим Антоном. «Большое» кино, будь то «Стартрек» или «Альфа-дог», оказывается, почти не дает представления о масштабах личности Ельчина. В домашних видео самое интересное — наблюдать, как актер пытается договориться с камерой, пытается понять, на каких условиях они смогут сотрудничать, исследует себя и собственные возможности. Похоже, так же он относился и к миру. Давай договоримся: я буду тебя любить, а ты поможешь мне что-то понять. С любовью, Антоша.

В прокате с 26 сентября