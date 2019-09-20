Что смотреть на фестивале детских театров «Гаврош»

«Гаврош», главный столичный фестиваль театра для детей, пройдет с 20 по 29 сентября, и в этом году на него приглашены спектакли из Голландии. Голландский детский театр все еще придерживается очень традиционных принципов, так что почти от любого спектакля можно ждать и хорошей актерской работы, и простой и понятной истории. Weekend изучил афишу фестиваля и выбрал лучшее

Музыка из-под лестницы Режиссер Элин ван ден Хук (Театр Het Houten Huis)

Фото: Saris & denEngelsman

На одной очень странной улице в одном довольно обычном городе люди и животные живут бок о бок. Здесь семейный праздник может устроить ваш сосед-кролик. А соседка-тигрица по ночам тихонечко гуляет по тротуарам. И все слушают, как безработный учитель музыки играет на фортепиано. Жители-люди и жители-звери не очень знакомы друг с другом, но и у тех и у других есть удивительные семейные истории, которые театр рассказывает с помощью кукол, объектов, актеров — и в первую очередь с помощью музыки. Большая, сложная, красивая постановка — как если бы из «Алисы в Стране чудес» сделали забавный английский телесериал, а потом превратили его в театральную постановку.

Театриум на Серпуховке

20 сентября, 19.00, 21 и 22 сентября, 12.00, 16.00

Робот XS Режиссер Ноэль Фишер (Театр Het Nationale Theatre & NTjong)

Фото: Bowie Verschuuren

Один из самых визуально впечатляющих спектаклей фестиваля посвящен дружбе человека и робота. Робот вполне человекоподобен, собственно говоря, внешне он вообще ничем от человека не отличается. Но встреча с настоящим человеком ставит его в тупик — как правильно понимать человеческие эмоции, интонации, жесты? Как с этими странными существами вообще дружить и общаться? Да, кстати, что значит — дружить и общаться? Робот будет долго всему этому учиться — оставаясь при этом довольно неуклюжим, но симпатичным парнем. Разумеется, дружба победит, хотя не менее интересно было бы посмотреть на то, можно ли научить человека вести себя как робот,— и для таких историй время наверняка еще придет.

Театр «У Никитских ворот»

21 сентября, 15.00, 17.00, 22 сентября, 11.00, 13.30, 16.00

Ночной сторож Режиссер Рамсес Граус (Het Filiaal theatermakers)

Фото: пресс-служба Фестиваля

Моноспектакль, в котором, помимо единственного исполнителя, есть целый театр предметов, которые порождают огромную партитуру звуков, шумов и всевозможный видеосаспенс — когда что-то случается как бы вовсе без человеческого участия. Главный герой, ночной сторож, приезжает по вечерам на свою работу, но вместо спокойной ночи его каждый раз ожидают приключения, потому что он не может превозмочь любопытство — и раз за разом заглядывает в разные полуоткрытые двери. Мониторы наблюдения в комнате ночного сторожа оказываются окном в мир секретов, притягивающих и жутковатых. Но и самый обычный мир эти мониторы тоже изменяют, делают ненадежным, но и очень интересным. Онлайн-видео уже давно завоевали «взрослый» театр, понятно, что и театр детский без них обходиться не хочет, тем более что это делает сказки гораздо более убедительными.

«Современник»

21 сентября, 17.00, 22 сентября, 12.00, 15.00

Привет, семейка! Режиссер Моник Меркс (Театр Maas)

Фото: Kamerich & Budwilowitz

Длинная ночь в доме, в котором живут три поколения одной большой семьи. Ребенок, не желающий засыпать, каким-то образом вызывает к жизни длинную вереницу веселых и нелепых фантазий. Куклы оживают, в спальне разливается море, соседи превращаются в экзотических зверей, через окно в дом заходят маленькие зеленые человечки. Семья ребенка, сталкиваясь с этими фантазиями, становится все более странной — и при этом все более счастливой. В спектакле очень много красивых превращений, трюков и танцев. Кроме профессиональных артистов есть еще двое «просто» людей, которые выходят на сцену для того, чтобы побыть собой,— интересное и важное заимствование у современного экспериментального театра.

Театр «Модерн»

28 сентября, 13.00, 17.00, 29 сентября, 12.00

Голый Черепах Режиссер Марсель Сейм (De Witte Pomp)

Фото: Michael Potts

Дидактически полезная сказка о реальных проблемах: для тех, у кого уже могут появиться сложности с самооценкой, то есть для тех, кому за шесть. Голый Черепах — симпатичное животное, только совсем не уверенное в себе. Он никогда не выходит из дома, даже когда соседи зовут его к себе на праздник. Черепах даже в магазин пойти стесняется, а еду ему оставляют на пороге его жилища. К нему все относятся с сочувствием, но неуверенность Черепаха от этого только усиливается. Эта же неуверенность в результате приводит его к ссоре с самым большим и сильным соседом. Но ссора, как это иногда бывает, в результате оказывается более полезной, чем дружба. Яркий актерский спектакль с эффектно сделанными куклами, масками и объектами.

Театр МОСТ

28 сентября, 16.30, 18.00, 29 сентября, 11.00, 12.30

Диззи Джаз Режиссер Паул Книрим (De Toneelmakerij)

Фото: Sunne Peper

Если сильно переволноваться перед своим первым школьным днем, то можно увидеть очень интересные сны — Диззи снится, что он наконец-то попадает в школу, но в этой школе все совсем необычно. Здесь вместо школьной формы — богемные костюмы в модную полоску, парты, доска и мел никого не интересуют, потому что математические формулы и правила грамматики ходят среди учеников в виде экзотических персонажей. А главным, связывающим всех занятием в этой школе становится музыка. Страх перед школой, который, судя по всему, есть и у голландских первоклассников, театр предлагает преодолевать с помощью современных ритмов, бодрого темпа и здорового безразличия ко всем полезным правилам и нормам строгой школьной жизни.

Театриум на Серпуховке

28 сентября, 17.00, 29 сентября, 12.00, 15.00

Полная программа и расписание спектаклей на сайте фестиваля