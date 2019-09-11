ФСИН сообщила омбудсмену о переводе заключенных из башни «Бутырки» в другие камеры

Содержавшихся в нежилой башне СИЗО «Бутырка» заключенных перевели в другие камеры, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

«После посещения этих камер Общественной наблюдательной комиссией, на сегодняшний день в них никто не содержится. Я отправила запрос в СИЗО, чтобы мне дали срочные пояснения. В рамках этих срочных пояснений мне прислали все фотоматериалы и объяснения, что реакция руководства Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) уже есть — камеры освобождены»,— заявила госпожа Потяева.

По ее словам, расположенные в башне камеры не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. «Их планируется поставить на ремонт. Сегодня еще не решено, будут ли там и дальше камеры, или все-таки помещения приспособят под комнаты бытовых нужд — руководство над этим думает. Сильно улучшить условия в подвальных помещениях не представляется возможным, и они стоят перед выбором, либо размещать туда людей, чтобы не было сильного перелимита, либо всех выселить из подвальных помещений»,— добавила омбудсмен.

Камеры в нежилой башне — не единственные помещения в «Бутырке», которые не соответствуют нормам по площади на человека. «"Бутырка" рассчитана на 1847 мест, а содержатся в ней 2227 человек. Если раньше из-за перелимита люди лишались спального места, спали по очереди или им вечером вносили раскладушки, перекрывая ночью путь, в том числе, для туалета, то сегодня все до одного имеют свое спальное место, но за счет уплотнения»,— указала госпожа Потяева.

Ранее об обнаружении двух заключенных в одной из старинных башен «Бутырки» сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. По его словам, людей поместили в камеры площадью примерно 4 кв. м. Во ФСИН заявили, что заключенных на время поместили в башню из-за перенаселенности и ремонта в обычных камерах.