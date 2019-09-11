ЕСПЧ отклонил апелляцию российских властей по делу Эльвиры Дмитриевой

Большая палата Европейского суда по правам человека отклонила жалобу по делу координатора штаба Алексея Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой. Об этом сообщает юридическая служба «Апология протеста». Таким образом,постановление суда о выплате госпоже Дмитриевой €15,3 тыс. вступило в силу.

Как сообщал «Ъ-Казань», госпожа Дмитриева была организатором в 2017 году антикоррупционного митинга в Казани, который чиновники отказались согласовывать. Несмотря на то, что отказ властей был незаконным, госпожу Дмитриеву задержали, а затем назначили ей штрафы и обязательные работы. Страсбургский суд признал, что власти нарушили права Эльвиры Дмитриевой. Однако Минюст России не согласился с этим постановлением. Власти настаивали,что «действия заявительницы создавали угрозу безопасности и общественному порядку».

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"