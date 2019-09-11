Сборная США по баскетболу впервые за 13 лет проиграла чемпионат мира

Сборная США проиграла Франции в четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Китае. Встреча навылет завершилась со счетом 89:79 в пользу французов. В составе сборной Франции в четвертьфинальном матче самым результативным стал Эван Фурнье (22 очка), у команды США — Донован Митчелл (29).

Последний раз Соединенные штаты проигрывали на чемпионате мира в 2006 году — тогда они в полуфинале уступили грекам. После этого они выиграли ЧМ-2010 и ЧМ-2014.

В этом году на групповом этапе мирового первенства американские баскетболисты выиграли все пять матчей. Теперь они 12 сентября встретятся со сборной Сербии в борьбе за пятое место. Французы сыграют в полуфинале с Аргентиной 13 сентября.