Бизнес хочет провести границу между уклонением и мошенничеством

Бизнес просит Верховный суд уточнить срок давности налоговых преступлений. За разъяснениями обратились бизнес-омбудсмен Борис Титов и российские деловые объединения, пишут «Ведомости». В готовящемся постановлении пленума суда предлагается прекращать дело в момент погашения задолженности. А это, по сути, отменяет срок давности по налоговым делам. Он должен исчисляться с даты неуплаты, считают предприниматели.

Если предложения бизнеса не учтут, компании будут без ограничений привлекать за налоги многолетней давности, отмечает независимый финансовый советник Наталья Смирнова: «Мне сложно представить, что налоговая не узнает о том, что какая-то компания или ИП не уплатили налог. Если заблокировать счета 30-летней давности, в результате начинают капать пени, которые за это время могут стать реально большими и неподъемными для бизнеса. Я боюсь, что в стране будет открываться меньше новых предприятий, что крайней негативно скажется на деловом климате. По сути, никогда не знаешь, за что, когда и сколько тебе выставят. Как бы не получилось так, что за какие-то недоплаченные 13 копеек в 1917 году, например, в 2027 тебе выставили такой штраф, что придется закрывать предприятие».

Также бизнес-объединения попросили Верховный суд обозначить четкую границу между уклонением от уплаты налогов и мошенничеством — это совсем разные статьи, говорит глава рабочей группы налогового комитета Ассоциации европейского бизнеса Александр Ерасов: «Одни и те же нарушения, допущенные в декларациях по налогу на добавленную стоимость, зачастую трактуются правоохранительными органами как мошенничество, а не как уклонение. Это связано с особенностями НДС, поскольку при его размещении получается, что налогоплательщик должен не уплатить сумму в бюджет, а получить ее. Соответственно, при наличии каких-то нарушений часто возбуждаются дела о мошенничестве, то есть о тайном хищении чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Хотя если брать ситуации с реально действующими компаниями, то такой подход к ответственности представляется необоснованным. Фактически она зависит от финансового результата, что недопустимо, ведь возмещение НДС при нормальной деятельность является всего лишь финансовым результатом — это предусмотрено Налоговым кодексом».

К каким последствиям может привести отмена срока давности по налоговым преступлениям Читать далее

Еще одна проблема — преследование предпринимателей за налоговые нарушения деловых контрагентов. Ответственность наступает даже при отсутствии признаков сговора, объясняет старший юрист налоговой группы адвокатского бюро «Деловой фарватер» Джамал Кудина: «Сейчас неважно, каким образом произошло нарушение — путем умышленного включения в налоговую декларацию каких-то недостоверных сведений, или это следствие того, что контрагенты нарушили законодательство. Уголовная ответственность для проверяемого лица и руководителя все равно есть. Однако это не зависит от добросовестности налогоплательщика, потому что ему не доступны методы проверки и предотвращения таких нарушений.

Мы надеемся, что если в постановлении пленума Верховного суда вопрос будет разрешен в пользу бизнеса, это позволит создать здоровый климат — все этого очень ждут».

Представитель Верховного суда сообщил «Ведомостям», что предложения экспертов, «имеющие правовую природу и профильное содержание, будут учтены и рассмотрены».

Кирилл Абакумов