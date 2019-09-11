Сбой в системе бесконтактной оплаты проезда в метро Москвы устранен

На всех станциях Московского метрополитена восстановлена возможность безналичной оплаты проезда на турникетах, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter. По информации ВТБ, который выступает банком-эквайером, устранена проблема в работе программного обеспечения.

По информации банка-эквайера ВТБ проблема в работе ПО устранена. В настоящее время возможность безналичной оплаты проезда на турникетах восстановлена на всех станциях #мосметро. — Московское метро (@MetroOperativno) 11 сентября 2019 г.

Ранее сообщалось о сбое в работе системы на нескольких станциях.

Почти на 800 автобусных, трамвайных, электробусных и троллейбусных маршрутах оплачивать проезд можно будет бесконтактной картой. Соответствующей системой «Мосгортранс» планирует оснастить все свои транспортные средства в сентябре.

Напомним, в столичной подземке турникеты для бесконтактной оплаты появились в марте. Также в московском метро разрабатывают новую систему оплаты, позволяющую технически вводить «зональные билеты». Для метро в зависимости от дальности поездок тарифы различаться не будут.

Подробнее о новой системе оплаты — в публикации “Ъ”.