11 сентября, среда
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Сбой в системе бесконтактной оплаты проезда в метро Москвы устранен

На всех станциях Московского метрополитена восстановлена возможность безналичной оплаты проезда на турникетах, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter. По информации ВТБ, который выступает банком-эквайером, устранена проблема в работе программного обеспечения.

Ранее сообщалось о сбое в работе системы на нескольких станциях.

Почти на 800 автобусных, трамвайных, электробусных и троллейбусных маршрутах оплачивать проезд можно будет бесконтактной картой. Соответствующей системой «Мосгортранс» планирует оснастить все свои транспортные средства в сентябре.

Напомним, в столичной подземке турникеты для бесконтактной оплаты появились в марте. Также в московском метро разрабатывают новую систему оплаты, позволяющую технически вводить «зональные билеты». Для метро в зависимости от дальности поездок тарифы различаться не будут.

Подробнее о новой системе оплаты — в публикации “Ъ”.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя