Сбой произошел в системе бесконтактной оплаты проезда в метро Москвы

На нескольких станциях Московского метрополитена произошел сбой в системе бесконтактной оплаты проезда на турникетах. ВТБ, который выступает банком-эквайером, уже принимает меры для устранения неполадок. Проблема будет решена за несколько часов, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

На некоторых станциях метро наблюдается сбой в работе бесконтактной оплаты проезда на турникетах. Банк-эквайер ВТБ уже ведет работу по обновлению ПО – проблема должна быть решена в течение нескольких часов. Приносим извинения за временные неудобства. — Московское метро (@MetroOperativno) 11 сентября 2019 г.

Напомним, в сентябре систему оплаты проезда бесконтактными банковскими картами планируют установить на всех транспортных средствах «Мосгортранса», она будет действовать почти на 800 автобусных, трамвайных, электробусных и троллейбусных маршрутах.

Турникеты для бесконтактной оплаты появились в московском метро в марте. Также в подземке разрабатывают новую систему оплаты, позволяющую технически вводить «зональные билеты». Дифференцируемые тарифы для метро в зависимости от дальности поездок вводить не планируется.

Подробнее о новой системе оплаты — в публикации “Ъ”.