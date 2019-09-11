После самоподжога ученого у здания госсовета Удмуртии возбуждено уголовное дело

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) в связи с самоподжогом 79-летнего ученого и активиста Альберта Разина возле здания госсовета Удмуртии. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Напомним, что председатель общественного отделения удмуртских ученых, директор Института человека УдГУ Альберт Разин поджег себя у здания госсовета региона утром 10 сентября. До инцидента он написал обращение к депутатам госсовета республики с призывом «Удмуртский этнос исчезает. В ваших силах спасти его!» После инцидента господин Разин был госпитализирован, введен в состояние медикаментозного сна, но позже скончался.

Подробнее об инциденте — в публикации “Ъ-Удмуртия” «Есть ли у меня Отечество?»

Мансур Хузяхметов, Ижевск