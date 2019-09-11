Lamborghini переименовала гибридный суперкар Sian

Компания Lamborghini переименовала первый в своей истории гибридный суперкар Sian в Sian FKP 37, сообщает Autocar.

Приставка FKP 37 к названию модели была добавлена в знак уважения к экс-главе Volkswagen Group Фердинанду Пиеху, который ушел из жизни в 2019 году. FKP — это инициалы топ-менеджера (Ferdinand Karl Piech), а 37 — отсылка к году его рождения (1937).

«Доктор Пиех осознал привлекательность и потенциал бренда Lamborghini и его гармоничность для Volkswagen Group. Он сумел сохранить уникальную инженерную и дизайнерскую ДНК марки и всегда высоко ценил фирменный V12, который в наши дни сочетается с инновационными гибридными технологиями», — заявил глава итальянского автопроизводителя Стефано Доменикали.

Напомним, премьера 820-сильного гибрида Lamborghini Sian состоялась в 2019 году.