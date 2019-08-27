Умер бывший глава Volkswagen Group Фердинанд Пиех

Бывший глава концерна Volkswagen Group Фердинанд Пиех ушел из жизни в возрасте 82 лет, сообщает Bild.

По данным издания, известный топ-менеджер скоропостижно скончался в воскресенье, 25 августа. Официально о смерти господина Пиеха не заявляла ни его семья, ни представители марок Volkswagen или Porsche.

Внук Фердинанда Порше начал свою карьеру в автомобильном бизнесе в 1963 году, возглавив внутри марки Porsche проект спорткара Porsche 917, который принес компании первую победу в абсолютном зачете марафона «24 часа Ле-Мана».

В 1975 году господин Пиех перешел на работу в Audi, где руководил разработкой моделей Audi 80 и Audi 100 и сыграл важную роль в создании полноприводной трансмиссии quattro.

В 1993 году господин Пиех возглавил концерн Volkswagen Group, находившийся в тот момент на грани банкротства. Топ-менеджеру удалось исправить ситуацию, а также расширить портфель входящих в компанию брендов — именно под руководством господина Пиеха были приобретены легковые марки Skoda, Bentley, Bugatti и Lamborghini, производители грузовиков MAN и Scania, а также мотофирма Ducati.

В 2002 году господин Пиех перешел на должность главы наблюдательного совета Volkswagen Group, а в 2015 году оставил этот пост из-за конфликта с членами правления.