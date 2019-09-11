Седан Mazda 3 будет стоить от 1,5 млн рублей

Компания Mazda назвала стоимость нового поколения седана Mazda 3 на российском рынке.

Машина, которая будет предложена только с бензиновым 120-сильным 1,5-литровым мотором с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом, появится у дилеров в октябре 2019 года. Автомобиль выйдет на рынок в единственной комплектации по цене от 1,5 млн руб.

Напомним, премьера седана и 5-дверного хэтчбека нового поколения Mazda 3 состоялась в ноябре 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. 5-дверный вариант модели в России стоит от 1,4 млн руб.