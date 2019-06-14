Новая Mazda 3 будет стоить от 1,4 млн рублей

Компания Mazda назвала стоимость нового поколения модели Mazda 3 для российского рынка.

Автомобиль появится в России с двумя бензиновыми моторами: 120-сильным 1,5-литровым и 150-сильным 2-литровым. Будут предложены 6-ступенчатая механическая и автоматическая коробки передач и только переднеприводные версии.

Хэтчбек, в зависимости от комплектации и двигателя, обойдется от 1,4 млн руб. до 1,7 млн руб., а седан предложат в одном варианте оснащения и с одним мотором за 1,5 млн руб. Продажи хэтчбека с 1,5-литровым мотором начнутся в июле, версии с 2-литровым двигателем и седан появятся у дилеров в начале осени.

Напомним, премьера седана и 5-дверного хэтчбека нового поколения Mazda 3 состоялась в ноябре 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе.