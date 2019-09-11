Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

На заседании в Мещанском районном суде Москвы судья Ирина Аккуратова поставила вопрос о возвращении дела «Седьмой студии» в прокуратуру, сообщает корреспондент “Ъ”. По словам судьи, в обвинительном заключении по делу не были устранены допущенные нарушения.

Гособвинение выступило против передачи дела в прокуратуру. «В предъявленном подсудимым обвинении сторона государственного обвинения никаких противоречий не видит»,— сказал прокурор Михаил Резниченко.

Фигуранты дела разошлись во мнениях. Режиссер Кирилл Серебренников сказал, что решать вопрос о возвращении дела в прокуратуру должен суд. Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский считает, что это может затянуть весь процесс. Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин согласились с предложением судьи.

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Напомним, дело было возбуждено в мае 2017 года. Фигурантами проходят пять человек, в том числе продюсер Екатерина Воронова (находится в международном розыске). По версии следствия, они похитили не менее 133 млн руб., выделенных на проект «Платформа» в 2011–2014 годах. Фигуранты вину не признают.

О ходе 44-го заседания по делу — в онлайн-трансляции “Ъ”.