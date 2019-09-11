Дима Билан выразил желание повторно выступить в Самаре

Дима Билан собирается провести концерт в Самаре 28 сентября на площади Куйбышева. О намерении артиста сообщил в «Твиттере» депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По информации политика, певец вместе продюсером Яной Рудковской искренне хотят заслужить прощение самарцев после выступления исполнителя в нетрезвом состоянии.

Ранее певец признал на своей странице в Instagram, что выступил перед жителями Самары на дне города в нетрезвом состоянии и извинился публично. Он пообещал, что снова выйдет на сцену в городе с качественным концертом, а также подарит детскую площадку и закупит оборудование для детской больницы.

По информации администрации Самары, с 14 сентября на площади Куйбышева по пятницам, субботам и воскресеньям будет проходить сельскохозяйственная ярмарка, поэтому с проведением концерта могут возникнуть трудности.

Андрей Сазонов