Зампред «Яблока» встретился с главой ЦИК по поводу фальсификаций на выборах в Петербурге

Руководитель избирательного штаба, заместитель председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков передал главе ЦИК РФ Элле Памфиловой обращение с перечислением фактов фальсификации на муниципальных выборах в Петербурге. Оно содержит наиболее яркие факты нарушений по муниципалитетам, которые до сих пор не подвели итоги голосования 8 сентября, сообщается в Telegram-канале «Яблока».

Госпожа Памфилова, в свою очередь, перенаправила обращение оппозиционеров председателю Горизбиркома Петербурга Виктору Миненко с требованием проверить изложенные в документе факты. При этом глава ЦИК пообещала держать проверку на личном контроле.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что петербургское отделение «Справедливой России» намерено оспорить в суде итоги выборов в восьми муниципалитетах города. Также сообщалось, что в суд с аналогичным требованием обратились представители «Единой России».