Коллекционный оммаж

Название переводится как «сто десять», символизируя и 110-й день рождения компании, и одновременно оммаж суперкару Bugatti ЕВ110 – единственному «Бугатти», созданному в Италии, а не на исторической родине компании в Мольшеме, Франция. Короткий итальянский период Bugatti полон драматизма, страстей, нераскрытых тайн. По нему вполне можно снять успешный сериал в стиле «богатые тоже плачут», но это удел киношников. Современная компания Bugatti, входящая в концерн Volkswagen, ограничилась серией из десяти коллекционных экземпляров Сentodieci стоимостью 10 миллионов долларов каждый, которая, разумеется, уже распродана. С оригинальным ЕВ110 дизайнеров Марчелло Гандини и Джампаоло Бенедини новинку роднит клиновидный силуэт, крошечная по сравнению с современными Bugatti фирменная «подкова» на фасаде, рубленая форма бокового остекления и боковые воздухозаборники оригинальной конфигурации. Восьмилитровый W16 c четырьмя турбинами выдает 1600 л.с. – на сотню больше, чем у «донора» по имени Chiron, что делает Centodieci самым мощным Bugatti в истории. Пресс-релиз утверждает, что в поворотах перегрузки достигают 1,6 G, ускорение до «сотни» занимает 2,4 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 380 км/ч.