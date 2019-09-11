В Партии перемен заявили, что их митинг на проспекте Сахарова не помешает фестивалю «Круг света»

Митинг, заявленный Партией перемен на 21 августа на проспекте Академика Сахарова на дневное время, не должен создать помех фестивалю «Круг света» вечером или ночью, заявил “Ъ” пресс-секретарь партии Алексей Обухов, комментируя появившуюся 10 сентября информацию о проведении фестиваля с 20 по 24 сентября в том числе и на указанной площадке.

«Если есть политическая воля, то и “Круг света” подвинется. С учетом того, что этот фестиваль обычно проводится в вечернее и ночное время, а митинг мы заявляем на дневное (с 14:00 до 18:00.— “Ъ”)»,— сказал господин Обухов. Представитель оппозиции отметил, что ему неизвестно, специально ли мэрия Москвы договорилась с организаторами фестиваля на данную площадку, и добавил, что сам является любителем ежегодного фестиваля.

Ранее Партия перемен подала заявки в правительство Москвы на массовые мероприятия 21 и 22 сентября: в субботу 21-го оппозиционеры намерены провести митинг «Против насилия и политического преследования граждан» на проспекте Сахарова, а в воскресенье 22-го – «Демонстрацию требования граждан России по прекращению уголовных и административных преследований» в формате шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Алексей Обухов отмечает, что представители мэрии обычно отказывают в проведении митингов на проспекте в связи с угрозой функционированию транспортной инфраструктуры. «Таким образом, с точки зрения мэрии, и проведение фестиваля или любого другого мероприятия там является незаконным, с чем я могу только поздравить организаторов»,— сказал пресс-секретарь партии.

Ранее издание The Village обратило внимание, что проспект Академика Сахарова впервые станет площадкой «Круга света», при том, что на сайте мэрии не указали конкретных мероприятий по данному адресу. На сайте фестиваля появилась вкладка о соответствующей площадке: «Фасады зданий комплекса Международного Инвестиционного банка станут пространством комбинированного видеопроекционно-лазерного шоу, уникального по своим масштабам даже для фестиваля “Круг Света”. Перед зрителями в циклическом режиме будут демонстрироваться 15-минутное лазерное шоу и два видеопроекционных шоу. Первое из них под названием “Космическая Одиссея” перенесет публику в глубины космоса и позволит прикоснуться к его самым волнующим и загадочным явлениям».

О том, как москвичи пожаловались на шум концертов и митингов, читайте в материале “Ъ” «Проспект Сахарова устал от праздников и протестов».

Владимир Хейфец