Синяя машина

На улицах еще по-летнему тепло, почему же в наших руках Hockey Edition – кроссовер Kodiaq в хоккейном, то есть зимнем «издании»? Ну во-первых – «готовь сани летом». А во-вторых, первый чемпионат мира по хоккею с шайбой состоялся в 1920 году тоже в августе, на летних Олимпийских играх. Вы знали? А вот Skoda знает давно.

Текст: Александр Янковский

Фото: Skoda

Как, например, и то, что в те времена в хоккей играли по другим правилам. Например, в каждой команде было не по шесть игроков, как сегодня, а по семь. Столько же, сколько мест в салоне Kodiaq – к слову, в первой существующей в семиместном исполнении модели в современной истории Skoda. И вот – предназначенная исключительно для российского рынка «хоккейная» версия чешского кроссовера.

Поперечный багажник на крышу успешно прошел City-crash test. Максимальная грузоподъемность при использовании в Kodiaq – 75 кг. Фото: Skoda

Не для слабаков

Связь между маркой Skoda и хоккеем почти интимная: Kodiaq Hockey Edition – дитя не просто любви, но, можно сказать, даже законного брака: 27 лет совместной жизни – это вам не шутки, с 1993 года Skoda – генеральный спонсор чемпионата мира по хоккею, рекорд записан в Книге рекордов Гиннесса. Вот и ЧМ-2020, который пройдет в Швейцарии, уже отмечен привычным всем логотипом – профилем индейца с головным убором из птичьих перьев. А еще чешская марка – официальный партнер национальной сборной России по хоккею, проводит у нас стране Международный юношеский хоккейный турнир «Кубок Skoda». В общем, где Skoda – там хоккей, совет да любовь, так держать, здоровья молодым, желаем дожить до «золотой свадьбы». А с их детищем пора познакомиться.

Снаружи вроде бы все тот же Kodiaq, со всеми своими плюсами, полюбившимися российским водителям. Граненый – с мотивами чешского хрусталя, шепчут маркетологи Skoda, – дизайн. Просторный – база на 114 миллиметров длиннее, чем у Tiguan, собрата по «фольксвагеновской» платформе MQB. Вместительный – благодаря фирменной «шкодовской» Simply Clever, системе организации пространства. Под правой рукой водителя – вместительный, прямо бездонный центральный подлокотник Jumbo Boх. Другая особенность интерьера – не один, как обычно в автомобилях, а целых два вещевых ящика-«бардачка».

У Kodiaq огромный – почти два кубометра при сложенных задних сиденьях – багажник, самый большой в классе. При этом кроссовер приспособлен для жизни в стесненных городских условиях – подъем багажной двери с электроприводом можно настроить на нужную высоту. А сам автомобиль компактен – всего на 27 миллиметров, это полспичечного коробка, длиннее «шкодовского» лифтбэка Octavia. Хотя какое значение сегодня имеет размер, кто сегодня хоть шаг ступит без электронных нянек? А вот и ступит! Kodiaq Hockey Edition по-спортивному аскетичен, доступные в других версиях помощники Skoda вроде контроля слепых зон, кругового обзора, ассистентов маневрирования, движения в пробке и удержания в полосе – для слабаков, в хоккей играют настоящие мужчины, которым достаточно системы контроля дистанции Front assist и задней камеры с омывателем.

Фото: Skoda

Фото: Skoda

Амбиция как основа

Окрашен тестовый экземпляр в характерный для спецсерии синий металлик, но этот колор точно не единственный, цветов формы у «хоккеиста» – широкая палитра, причем металлик идет сразу в «базе». В экстерьере сразу отмечаешь шильдики Hockey Edition со скрещенными клюшками; открыв водительскую дверь, видишь, что так же маркирована и накладка на порог. Передний и задний свет, приглядимся, – полностью светодиодный, Full LED, опять же в базе, головная оптика – с омывателями. «Противотуманки» умеют в повороте «заглядывать за угол». Еще можно отметить рейлинги на крыше и 17-дюймовые диски – но они, скорее, от версии Ambition, так же как и парковочные датчики на обоих бамперах.

Сев на водительское место в Hockey Edition, сразу пробуешь на ощупь специальную рельефную, из ткани и кожи, комбинированную обивку сидений. Кстати, осенью рано темнеет – уже можно поиграть фоновой подсветкой салона: десять цветов на выбор, мягкая, рассеянная, не слепит глаза. Как и фары попутных машин в боковых зеркалах версии Hockey Edition – у них, как выяснилось ночью на трассе, помимо стандартного электроскладывания, есть функция автоматического затемнения.

В остальном интерьере, как и в экстерьере, хорошо различим тот же фундамент, комплектация Ambition, на котором выстроена «хоккейная» версия Kodiaq: многофункциональный руль с отделкой кожей, клавиши обогрева передних сидений, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, датчики света и дождя, индикатор давления воздуха в шинах на приборной панели и прочий стандартный «амбициозный» набор.

Ну что, поехали? Ключ на старт? Какой ключ? Вы же дверь без него открывали? Вот и жмите спокойно кнопку Start/Stop и переводите селектор в положение D. Электрический ручник снимется сам, да и поставится перед светофором – есть клавиша Auto Hold.

Фото: Skoda

Детское сиденье Isofix Duo Plus Top Tether адресовано детям весом от 9 до 18 кг (9 месяцев – 4 года). Предусмотрено положение ребенка сидя, лежа и полусидя. Обеспечивает максимальную безопасность. Система крепления Isofix дополнена системой Top Tether: верхний ремень перекидывается через переднюю часть кресла и крепится к крюку на задней части, что предотвращает переворачивание и ограничивает наклон ребенка вперед. Пятиточечный ремень регулируется по росту. Фото: Skoda

Серия точных бросков

Что на ходу? Все ожидаемо. Ни шильдики с клюшками, ни дизайн обивки не способны превратить Kodiaq в спорткар. До сотни у топовой версии – прежние паспортные 8 секунд. Да и как иначе: технически автомобиль в исполнении Hockey Edition ничем не выделяется. Та же гамма двигателей на выбор: три турбобензиновых «четверки» и одна турбодизельная. Бензиновый 1,4 TSI в двух версиях, 125-сильной и 150-сильной, каждая из которых может сопрягаться как с ручной шестиступенчатой КП, так и с шестиступенчатым роботом DSG. Топовый 180-сильный 2.0 TSI – такой в нашем тестовом экземпляре – уже безальтернативно сочетается с роботом семиступенчатым, как и двигатель на тяжелом топливе. К слову, эту скорострельную DSG-7 первым в семействе Skoda получил именно Kodiaq в полноприводных версиях. Вот и в этой Hockey Edition многодисковая муфта с электронным управлением при необходимости автоматически и незаметно делит крутящий момент в нужной пропорции между передними и задними колесами. И клиренс у «хоккейной» версии – все те же кроссоверные 187 миллиметров.

Подводя итог: если эта чешская «семерка» Hockey Edition и великолепна, то чем? Говоря опять же по-хоккейному – высокой результативностью. Соотношением «цена – качество», хорошим набором опций за разумные деньги. Пусть бросков шайбы и немного, зато каждый – в ворота.

И что еще важно: этот Kodiaq, даже в суровой «мужской» версии Hockey Edition, сохранил все фирменные черты автомобилей Skoda: семейность, удобство использования, практичность. Не случайно поиск аксессуаров для него на сайте Skoda выдает список из аж 212 позиций.

Термоэлектрический холодильник объемом 20 л питается от прикуривателя или от сети 230 В. Имеет два режима работы, Eco и Max, а также систему автоматического отключения при падении напряжения для защиты аккумулятора автомобиля. Крепится ремнем безопасности. Вес – 4,2 кг. Размер – 420х300х420 мм.

SKODA KODIAQ HOCKEY EDITION