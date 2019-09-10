ЦБ связал падение рубля в августе с операциями участников валютного рынка

Центральный банк назвал действия «отдельных крупных участников валютного рынка» причиной снижения курса рубля до 67 руб. за доллар в середине августа, говорится в докладе ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые риски» (.pdf). В материалах Банка России не говорится, о каких именно крупных игроках идет речь.

В августе рубль упал на 5% — это максимальное месячное снижение за год. За последние три месяца изменения курса преимущественно были связаны с внешними факторами, в частности с динамикой валют стран с формирующимися рынками, говорится в докладе.

По мнению председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, падение курса в августе привело к изменению инфляции на 0,1–0,2 процентного пункта.

Центробанк на прошлой неделе снизил ключевую ставку до 7%. Предполагается, что инфляция по итогам 2019 года будет составлять 4–4,5%.

Подробнее о падении курса рубля в августе читайте в материале “Ъ” «Рубль упал взаймы».

О том, почему ЦБ решил снизить ключевую ставку,— в материале “Ъ” «ЦБ сделал это снова».