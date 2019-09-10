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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Цена голоса: инфографика

Во сколько обошелся один избиратель кандидатам в губернаторы Липецкой и Курской областей

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“Ъ-Черноземье”, воспользовавшись данными избиркомов, рассчитал траты кандидатов в губернаторы Курской и Липецкой областей в соотношении с количеством голосов, которые они получили. В результате самые дорогие голоса оказались у претендовавшего на кресло курского губернатора Владимира Федорова (ЛДПР) — 125 руб. Самые дешевые голоса у липецкого кандидата Ларисы Ксенофонтовой («Справедливая Россия») — 3 руб.


На этапе предвыборных кампаний губернаторов Курской и Липецкой областей бюджеты врио глав этих регионов значительно превысили ресурсы всех их соперников вместе взятых. Так, бюджет уже избранного с 81% голосов Романа Старовойта превысил бюджеты других четверых претендентов в четыре раза, а бюджет избранного с 67% Игоря Артамонова — в десять раз.

Сколько стоил один избиратель кандидатам в губернаторы Липецкой области — инфографика “Ъ-Черноземье”

Сколько стоил один избиратель кандидатам в губернаторы Липецкой области — инфографика “Ъ-Черноземье”

Диаграмма: Сергей Калашников, Станислав Дитятев


 

Сколько стоил один избиратель кандидатам в губернаторы Липецкой области — инфографика “Ъ-Черноземье”

Сколько стоил один избиратель кандидатам в губернаторы Липецкой области — инфографика “Ъ-Черноземье”

Диаграмма: Сергей Калашников, Станислав Дитятев


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