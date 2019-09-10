Испанский суд отклонил ходатайство о снятии обвинений с Фридмана

Судья Национальной судебной палаты Мануэль Гарсия Кастельон отклонил ходатайство защиты российского миллиардера Михаила Фридмана об освобождении его от судебного преследования, сообщает Deutsche Welle.

Напомним, испанская прокуратура подозревает Михаила Фридмана в намеренном разорении технологической компании Zed WorldWide, крупного разработчика мобильных приложений и компьютерных игр. По версии следствия, Михаил Фридман, который с 2008 года был партнером Zed WorldWide, довел ее до банкротства, чтобы потом дешево купить ее акции. С 2008 по 2013 год Михаил Фридман приобрел 43% испанской компании, и после ее банкротства в 2016 году выкупил ее всего за €20 млн. В результате пострадали испанские инвесторы Zed WorldWide и испанское государство.

Суд не принял доводы защиты Михаила Фридмана, которая утверждала, что бизнесмен не имел никакого отношения к руководству Zed WorldWide и, соответственно, не мог принимать решения, касающиеся ее судьбы. Защита предложила суду заслушать господина Фридмана в качестве свидетеля по видеосвязи из Лондона. Но суд потребовал личной явки бизнесмена для дачи показаний в качестве обвиняемого, поскольку в деле, по мнению суда, имеется достаточно доказательств того, что Фридман связан с банкротством Zed WorldWide. Между тем суд учел просьбу защиты и перенес новое заседание по делу Фридмана с 12 сентября на 7 октября 2019 года, поскольку бизнесмен заявил о смене адвокатов, и новой команде необходимо время для ознакомления с делом.

Подробнее о том, какое отношение к делу может иметь господин Фридман, читайте в публикации “Ъ FM” «В банкротстве Zed WorlWide разглядели умысел».

Алена Миклашевская