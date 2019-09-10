Фарид Мухаметшин считает «фейковыми» сообщения о нарушениях во время выборов в Госсовет

«В социальных сетях было очень много фейковых постов, которые при проверке не подтверждались, но отнимали много времени у членов избирательной комиссии и наблюдателей»,— заявил действующий спикер Госсовета и лидер «Единой России» в республике Фарид Мухаметшин, комментируя итоги парламентских выборов в Татарстане. Он уверен, что все «претензии на избирательных участках» оперативно рассматривались членами избирательных комиссий и сотрудниками правоохранительных органов.

Господин Мухаметшин добавил, что «некоторые политические партии пригласили наблюдателей даже из-за предела Татарстана». Однако его «это радует», поскольку это повысило легитимность избранного парламента.

Напомним, в ходе голосования 8 сентября о массовых нарушениях заявляли КПРФ и «Справедливая Россия». Их представители сообщали о вбросах бюллетеней, а также «каруселях», подвозе избирателей и завышении явки.

Позднее КПРФ заявила, что «пока не признает» итоги выборов.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"