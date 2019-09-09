ЦИК Татарстана не согласился с вбросами

В Госсовет Татарстана по итогам воскресных выборов могут пройти лишь две партии. Согласно экзит-полу, «Единая Россия» набирает почти 70%, а КПРФ — 12,7%. «Справедливая Россия» и ЛДПР, по опросам, не преодолевают проходной барьер. При этом коммунисты и справороссы заявили о множестве нарушений в ходе голосования, в том числе о массовых вбросах в избирательные урны бюллетеней. Глава ЦИК Татарстана Мидхат Шагиахметов в ответ обвинил партийцев в «информационных вбросах».

Голосование за кандидатов в депутаты Госсовета Татарстана проходило на 2,8 тыс. избирательных участках с 7:00 до 20:00. На выборы пришли не менее половины избирателей республике. Уже к 18:00 официальная явка составила 58,1%, а в ряде районов превысила 90%. Окончательные данные по явке ЦИК Татарстана пока не опубликовал.

Предварительные результаты голосования будут известны днем в понедельник, сообщил глава избиркома Мидхат Шагиахметов. Но, вероятнее всего, по партийным спискам в Госсовет пройдут вновь лишь две партии — «Единая Россия» и КПРФ. Единороссы, согласно опросам, побеждают с результатом 69,9%. КПРФ получает 12,7%. %. Остальные партии могут не преодолеть проходной барьер. У ЛДПР, согласно экзит-полу, лишь 4,7%, у «Справедливой России» — 4,3%. «Коммунисты России» могут получить 3,8%, Российская партия пенсионеров за справедливость — 2,5%, Партия роста — 2,7%.

В ходе голосования о массовых нарушениях заявляли КПРФ и «Справедливая Россия». Их представители сообщали о вбросах бюллетеней, а также «каруселях», подвозе избирателей и завышении явки. КПРФ, в частности, распространили видео с УИК № 291 в Казани, где, по данным партийцев, пачку бюллетеней вбросил молодой человек в очках. Чтобы проверить эту информацию на место выехал заместитель председателя ЦИКа Олег Сквордяков, но члены участковой комиссии сообщили ему, что вброса не было. Также «Справедливая Россия» и КПРФ сообщали, что на УИК №№ 425 и 426 вовсе было приостановлено голосование из-за выявленных вбросов (в ЦИК это сообщение пока не комментировали).

Отдельный релиз ЦИКа был посвящен видеоролику с участка № 2733 в Чистополе. На нем видно, как одна из женщин пытается засунуть толстую пачку в урну, но у нее не получается. Тогда на помощь приходят еще две женщины. Этот ролик активно разошелся по соцсетям. В частности, только в аккаунте в Twitter у Алексея Навального видео получило более 2 тыс. лайков и почти 800 ретвитов.

Но в ЦИК Татарстана заверили, что «однозначно идентифицировать место записи видеоматериала не представляется возможным». В КПРФ позднее опубликовали собственные доказательства того, что запись сделана именно на данном участке.

«Мы сообщали о множестве нарушений. Но, к сожалению, не было должной реакции ни со стороны комиссий, ни со стороны правоохранительных органов, ни со стороны ЦИКа»,— заявил «Ъ-Казань» глава избирательного штаба КПРФ в республике Артем Прокофьев. Он отметил, что нарушения продолжились во время подсчета голосов: «Члены комиссий отказываются показывать, за кого стоят галочки в бюллетенях. Их сортируют по стопкам».

Глава отделения «Справедливой России» Рушания Бильгильдеева сообщила «Ъ», что представители партий направили по итогам голосования порядка десяти заявлений в Следственный комитет в связи с вбросами: «Все грязные технологии, которые есть, были использованы на выборах». При этом госпожа Бильгильдеева не согласна с результатами экзит-пола. Она полагает, что ее партия должна преодолеть 5%-й барьер.

Глава ЦИКа Мидхат Шагиахаметов уверен, что выборы прошли «организованно и спокойно». «Тем не менее сегодня, в день голосования, в сети распространялись информационные вбросы, фейки, непроверенная информация. Все сообщения тщательно проверяются, им дается правовая оценка»,— сказал он по завершению голосования. При этом он упрекнул «представителей некоторых политических партий», что они «опираются скорее на эмоции, а не на факты».

В «Единой России» также высказали удовлетворение ходом голосования. «Я считаю, что это небольшие, мелкие и не влияющие на итоги голосования замечания»,— сказал действующий спикер Госсовета и лидер единороссов республики Фарид Мухаметшин. Он полагает, что выявленные нарушения не повлияют на результаты выборов. В ЛДПР комментарии «Ъ» получить вчера не удалось. В «Яблоке» (у партии лишь один кандидат в одномандатном округе) солидарны с КПРФ и справороссами, что на выборах было много нарушений.

Напомним, всего в Госсовете будут замещены 100 мандатов. По итогам прошлых выборов по партспискам «Единая Россия» получила 84,24%, КПРФ — 5,55%.

Кирилл Антонов