В КПРФ «пока не признают» итоги выборов в Госсовет Татарстана

КПРФ в Татарстане пока не хочет признавать итоги выборов в Госсовет, согласно которым партия получила 10,7%. «Те цифры, которые опубликованы на официальном сайте ЦИК РТ, мы пока принимаем во внимание, но пока не признаем»,— заявил первый секретарь рескома КПРФ Хафиз Миргалимов.

Он подчеркнул, что «такую выборную кампанию мы и мои товарищи с 1996 года не видели»: «Столько грязи, столько фальши, столько клеветы, столько шантажа…»

Секретарь рескома, глава избирательного штаба коммунистов Артем Прокофьев сказал, что «Единая Россия» одержала «победу при подсчете голосов»: «А как он проводился, вы могли видеть на видео, которые мы публиковали». По словам господина Прокофьева, коммунисты зафиксировали «необычайное количество вбросов, "каруселей"»: «Мы наблюдали вопиющий беспредел».

Партийцы направили жалобы в избирательные комиссии, МВД, прокуратуру, следственные органы. Однако решение обжаловать итоги выборов в целом, либо на отдельных участках, коммунисты еще не приняли.

Напомним, по итогам выборов 8 сентября победу вновь одержала «Единая Россия» с результатом 72,4%.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"