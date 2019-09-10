Ozon запускает в Екатеринбурге доставку «до двери»

Онлайн-ритейлер Ozon открывает в Екатеринбурге сервис доставки заказов «до двери», говорится в сообщении компании. Услуга распространится на предоплаченные заказы стоимостью до 30 тыс. руб., которые не входят в категорию товаров для здоровья. Сервис также будет доступен в 20 городах России.

При выборе опции «оставить заказ у двери» курьер Ozon заранее согласовывает с клиентом доставку и оставляет заказ у двери по указанному им адресу. Для подтверждения доставки в приложении или на сайте в разделе «Мои заказы» будет опубликована фотография заказа по адресу доставки.

В конце июня компания запустила сервис в тестовом режиме в Москве. Средний чек таких заказов составил 3,2 тыс. руб., что на 15% больше обычного среднего чека в Ozon. 28% клиентов в течение месяца воспользовались услугой повторно. Чаще всего заказывают товары для дома, косметика и продукты питания с длинным сроком хранения.

По словам директора по инфраструктуре и сервисам доставки компании Нила Спикетта, Екатеринбург входит в пятерку городов по количеству заказов на Ozon. За шесть месяцев 2019 года число заказов выросло в два раза. Господин Спикетт уверен, что сервис сделает онлайн-шопинг «еще удобнее».

Зимой 2019 года Ozon запустил интернет-площадку Ozon.Invest для продавцов маркетплейса и подписку Ozon.Premium, которая дает клиентам бесплатную доставку и специальные цены на некоторые товары. В феврале компания изменила тарифы на доставку заказов, убрав бесплатную доставку и повысив стоимость как курьерской доставки, так и привоза заказов в постаменты. Стоимость доставки выросла с 99 руб. до 299 руб., а доставка в постаматы стала платной — 399 руб.

Подробнее о запуске услуги в столице читайте в материале “Ъ FM” «Ozon оставит заказы на пороге».