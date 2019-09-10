Тимати удалил клип «Москва», побивший рекорд по дизлайкам на YouTube

Рэпер Тимати удалил с YouTube клип «Москва», снятый им совместно с рэпером Гуфом. Премьера ролика состоялась в День города 7 сентября. Из-за строчек «не хожу на митинги и не втираю дичь» и «хлопну бургер за здоровье Собянина» артистов обвинили в продажности. За два дня клип собрал более 1 млн дизлайков, что стало рекордом для российского YouTube.

Тимати объяснил, что у него не было цели устанавливать подобные рекорды и злить людей. «Я понимаю, что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое непопулярное решение. Здесь перебор вышел...Удаляю это видео, чтобы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было»,— написал исполнитель на своей странице в Instagram.

Гуф также опубликовал в Instagram видео с объяснениями: по словам рэпера, он «очень сожалеет о том, что не следит за политической ситуацией в стране и в Москве». «Я вписался в это вообще на полном энтузиазме, мне сказали, что надо поздравить город с его днем...Я ни копейки с этого не получил»,— сказал он.

По состоянию на 9 сентября клип был просмотрен более 5 млн раз. Сегодня, 10 сентября, видеоролик на YouTube уже недоступен. Предыдущий рекорд по количеству дизлайков принадлежал клипу рэпера Face «Я роняю Запад», который набрал уже 675 тыс. отрицательных отзывов.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. В новом созыве Мосгордумы самовыдвиженцы от мэрии и «Единой России» получили 26 мандатов из 45. КПРФ получила 13 мандатов, еще по три мандата у «Справедливой России» и «Яблока». В Мосгордуме прежнего созыва «Единая Россия» вместе с поддержанной ею группой «Моя Москва» контролировали 38 мандатов, оппозиции принадлежало семь.

Подробнее об итогах выборов в столичную думу — в публикации “Ъ” «Самовыдвижение от успехов».