Бывший вице-губернатор Хакасии не смог вернуться в парламент

Ушедший в отставку первый заместитель главы Хакасии Андрей Асочаков (Партия пенсионеров России) проиграл дополнительные выборы в парламент республики, откуда он год назад пришел в региональное правительство. Об этом свидетельствуют данные ГАС «Выборы».

По предварительным данным, на выборах депутата Верховного совета Хакасии по округу №19 в Аскизском районе Андрей Асочаков уступил экс-депутату горсовета Саяногорска Евгению Челтыгмашеву («Единая Россия»), которого поддержали 2,9 тыс. человек (46,1%). За господина Асочакова, занявшего второе место, проголосовали 1,4 тыс. избирателей (22%).

Андрей Асочаков стал первым заместителем «красного» главы Хакасии Валентина Коновалова после победы коммуниста на выборах в ноябре 2018 года. Перед переходом в республиканское правительство он был депутатом Верховного совета Хакасии, в котором входил во фракцию «Единой России».

В июне этого года господин Асочаков ушел в отпуск с последующим увольнением. Как сообщил “Ъ-Сибирь” информированный источник, 9 сентября у господина Асочакова был последний день отпуска: «С сегодняшнего дня он не работает в правительстве».

Как проходили последние выборы в парламент Хакасии — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Осколки до Енисея»

Юлия Сасевич