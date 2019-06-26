Хакасский вице-губернатор удивился своей отставке «по состоянию здоровья»

Первый заместитель главы Хакасии Андрей Асочаков опроверг информацию пресс-службы правительства, что он покидает должность «по состоянию здоровья». «Мне друзья звонят, чтобы спросить, не случилось ли что-то со здоровьем. Перефразирую слова Марка Твена: слухи о моем здоровье сильно преувеличены»,— цитирует издание «Шанс» господина Асочакова.

Напомним, в понедельник пресс-секретарь главы республики Максим Усов заявил, что Андрей Асочаков ушел в отпуск с последующим увольнением «по причине состояния здоровья». По словам вице-губернатора, для него было принципиальным решение уйти из республиканского правительства, с которым сложились «сложные противоречивые отношения» по вопросам экономики, экологии, кадровой работы, взаимодействия правительства и администрации главы: «Противоречия начали тормозить процесс, поэтому я был вынужден уйти. Хочу сказать, что в правительстве работает много квалифицированных людей. Я бы очень хотел, чтобы они до последнего работали, сколько могут».

Андрей Асочаков занял пост первого заместителя «красного» главы Хакасии Валентина Коновалова в ноябре 2018 года после победы коммуниста на выборах. Перед переходом в республиканское правительство он был депутатом Верховного совета Хакасии, в котором входил во фракцию «Единой России».

Юлия Сасевич