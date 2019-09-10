Эксперты сообщили о недовольстве более 80% россиян своей зарплатой

Согласно опросу сервиса «Работа.ру», на который ссылается РБК, 86% россиян недовольны своей зарплатой. Только 4% респондентов заявили, что их устраивает получаемый ими заработок. 10% опрошенных затруднились с ответом.

Более половины участников опроса (76%) заявили, что готовы больше работать, если им повысят зарплату. О неготовности к такому заявило 14% опрошенных россиян. Еще 10% затруднились с ответом.

Опрос проводился с 27 августа по 6 сентября. В нем участвовали 16 тыс. человек старше 18 лет.

Опрос сервиса Superjob показал, что 43% россиян согласились бы на работу с серой зарплатой. Еще 36% респондентов не приняли бы такое предложение.

Как сообщал Росстат, в июле 2019 года реальная начисленная зарплата в России выросла на 3,5% и составила 45,9 тыс. руб. По данным опроса фонда «Общественное мнение», в среднем россияне получают от 14 тыс. до 30 тыс. руб. При этом 34% респондентов убеждены, что их заработок не соответствует объему и уровню сложности работы, с которыми они сталкиваются.

Подробности — в публикации “Ъ” «Зарплата просит удвоения».