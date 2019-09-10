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Чемпионат мира в Китае

Второй, заключительный, тур второго группового этапа

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Баскетбол


Группа K. Греция—Чехия 84:77. США—Бразилия 89:73. Итоговое положение. 1. США — 10 очков. 2. Чехия — 8. 3. Греция — 8. 4. Бразилия — 8.

Группа L. Литва—Доминиканская республика 74:55. Австралия—Франция 100:98. Итоговое положение. 1. Австралия — 10 очков. 2. Франция —9. 3. Литва — 8. 4. Доминиканская республика — 7.

В 1/4 финала встречаются Аргентина—Сербия, Испания—Польша, США—Франция, Австралия—Чехия.

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