ЦБ заложил в базовом сценарии на следующие три года сохранение санкций

Центробанк в базовом сценарии на 2020–2022 годы исходит из сохранения международных санкций против России «на всем прогнозном горизонте». Регулятор «учитывает возможную волатильность на финансовых рынках в случае возникновения краткосрочных эпизодов усиления геополитической напряженности», согласно консервативным предпосылкам по риск-премии (компенсации за страновой риск), говорится в докладе Банка России (.pdf).

Регулятор также назвал пять сценариев инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) после того, как его ликвидная часть превысит 7% ВВП (с этого уровня разрешено размещать средства в иные финансовые активы):

расширение круга валютных финансовых инструментов, в которые инвестируется сумма превышения; инвестирование всей суммы превышения в связанные валютные кредиты иностранным контрагентам, на которые закупаются продукция и услуги российских компаний; инвестирование всей суммы превышения в рублевые активы в России; инвестирование фиксированной части от суммы превышения в связанные валютные кредиты иностранным контрагентам; инвестирование фиксированной части от суммы превышения в рублевые активы в России.

Сравнив эти сценарии с точки зрения последствия для денежно-кредитной политики, ЦБ пришел к выводу, что первый сценарий вместе с действующим механизмом бюджетного правила помогут «эффективно выполнять стабилизирующую роль для российской экономики», а также следовать той стратегии, которая была заложена в базовом сценарии. Четвертый и пятый варианты будут иметь меньшие последствия для денежно-кредитной политики по сравнению со вторым и третьим.

«Возможны и другие подходы к инвестированию суммы превышения средств ФНБ, для каждого из которых необходимо учитывать весь комплекс макроэкономических последствий. Для Банка России очень важна возможность заблаговременно оценить эти последствия, чтобы иметь достаточное время (сопоставимое с горизонтом действия мер денежно-кредитной политики) для адаптации денежно-кредитной политики к изменениям, если таковые будут происходить»,— пояснил ЦБ.

Напомним, по состоянию на июнь ФНБ сократился на 1,6%, составив 3,76 трлн руб. ($59,6 млрд). В июле комитет Госдумы отклонил поправку о праве направлять средства ФНБ на поддержку экспорта. В комитете заявили, что нужно согласовать поправку с ЦБ и Счетной палатой.

О том, как правительство планировало кредитовать из ФНБ российский экспорт, читайте в публикации “Ъ” «Триллионы лучше вывезти».