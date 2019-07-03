ФНБ за месяц сократился на 1,6%

Фонд национального благосостояния (ФНБ) за июнь сократился на 1,6%, составив 3,76 трлн руб., сообщает пресс-служба Минфина. В пересчете на доллары объем ФНБ составил $59,6 млрд.

На отдельных счетах в Банке России размещено $15,3 млрд, €13,5 млрд, £2,6 млрд и 92,4 млн руб. На депозитах во Внешэкономбанке находится 585,2 млрд руб.

В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов — 168,6 млрд руб. и $4,1 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций — 278,9 млрд руб. На депозитах в ВТБ и Газпромбанке находится 138,4 млрд руб.

О том, как изменился ФНБ в 2018 году, читайте в материале “Ъ” «ФНБ вырос в рублях, но потерял в долларах».